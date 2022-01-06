Культура

В Пензе устроили театрализованную читку произведения Чарльза Диккенса

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В библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прозвучало произведение Чарльза Диккенса. «Рождественскую песнь в прозе: святочный рассказ с привидениями» представили зрителям актеры творческой мастерской Натальи Арефьевой.

Это не спектакль, а театрализованная читка - отдельный жанр современного искусства. Со сцены, как правило, звучат самые яркие отрывки из повести или рассказа. Иногда книгу представляют целиком.

«В спектакле просто выучить текст, здесь же текст подается с листа. Все остальное: актерская игра, отношения, музыка и свет - присутствует», - рассказала руководитель творческой мастерской Сarpe diem Наталья Арефьева.

Екатерина Аксенова играет в постановке сразу несколько ролей.

«С одной стороны, многим кажется проще, особенно зрителям со стороны: когда перед тобой текст, ничего учить не надо. Но на самом деле актеру проще знать текст, прокручивать его в своей голове и не быть привязанным к этому листу. Поэтому - да, наверное, это чуть сложнее для нас», - отметила актриса творческой мастерской Сarpe diem Екатерина Аксенова.

В театрализованной читке задействовано четыре человека. Следующую постановку участники творческой студии подготовят по произведению кого-то из современных авторов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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