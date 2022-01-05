Для пензенцев сыграли представление по мотивам сказки «Морозко»

05.01.2022 | 19:50

В филармонии артисты группы «Калейдоскоп» сыграли для детей музыкальное новогоднее представление по мотивам известной сказки «Морозко».

Для Любови Курятниковой это был дебют - девушка исполнила роль Марфуши. Как говорит актриса, роль непростая, героиня характерная, но точкой соприкосновения стало слово «хочу», которое близко обеим. Все трудности остались на репетициях.

«Когда открывается занавес и ты выходишь, видишь зрителей, детей, которые смотрят на тебя и чего-то от тебя ждут, то начинается энергия, ты уже хочешь что-то показать, и это очень классно. Мы люди такие, мы не можем без этого», - рассказала актриса.

«Морозко» знают все, ключевая фраза: «Тепло ли, тебе девица?» - «Конечно, тепло». И в эту зимнюю вьюгу, зимние, слава тебе господи, холода и снег мы готовы это повторять, играть эту сказку на радость всем пензенцам», - отметила заместитель директора ГАУК ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Новогодняя кампания в филармонии завершится 7 января.