В Пензе открылся кружок изучения знаменного распева

В Пензе открылись курсы по изучению знаменного распева, которое также называют православным каноническим пением.
«Знаменный распев - интересное и ценнейшее проявление духовной культуры православной России. Это тип церковного пения, в основании которого положено одноголосное хоровое исполнение композиции», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.
На Руси знаменное пение было распространено в XI-XVII веках. Его мелодии использовали в своих сочинениях П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и другие композиторы.
Занятия проводятся при храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул. Лермонтова, 28, корпус 21) по воскресеньям, после чтения акафиста в 16:00.
«На курсы приглашаются все желающие независимо от наличия музыкальных данных», - говорится в сообщении.
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