Культура

В Пензе открылся кружок изучения знаменного распева

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В Пензе открылись курсы по изучению знаменного распева, которое также называют православным каноническим пением.

«Знаменный распев - интересное и ценнейшее проявление духовной культуры православной России. Это тип церковного пения, в основании которого положено одноголосное хоровое исполнение композиции», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

На Руси знаменное пение было распространено в XI-XVII веках. Его мелодии использовали в своих сочинениях П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и другие композиторы.

Занятия проводятся при храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул. Лермонтова, 28, корпус 21) по воскресеньям, после чтения акафиста в 16:00.

«На курсы приглашаются все желающие независимо от наличия музыкальных данных», - говорится в сообщении.

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Гость||

Вовлекают в религию.

Гость||

СТОППОП

Гость||

господь, жги уже

Гость||

А где новые университеты и институты?

Гость||

А курсы знаменного распила, где проходят, в правительстве?

Гость||

Гость писал(a):

А где новые университеты и институты?
И университеты тоже есть. Просто Вы не хотите их замечать.

СверхЗвук-то придумали! Значит есть нормальные учёные.

Гость||

Гость писал(a):

У путена там все сверхгиперзвуковое. И лучше всех преодолели пандемию. Над этим дураком уж весь мир смеется
Пандемию весь мир преодолеть пока не может. У нас, хотя бы, есть своя вакцина. Только сильные страны имеют собственную вакцину.

Сверхзвук по-любому есть. Не стал бы президент болтать на весь мир, он же юрист.

Россия выставила ультиматум Штатам - и это круто! Горжусь своей страной.

Гость||

Россия ударит по штатам и по Европе, где дети живут высшего руководства России,где их дома и счета? Так сказать по патриотам ударят?

Гость||

По сыну медведева ударят?У которого дом и бизнес в штатах?

Гость||

А по озеру Комо будут бить? Где дом главного пропагондона и путриота соловьева?

Имя: Гость
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