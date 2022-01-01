В Пензе открылся кружок изучения знаменного распева

01.01.2022 | 12:54

В Пензе открылись курсы по изучению знаменного распева, которое также называют православным каноническим пением.

«Знаменный распев - интересное и ценнейшее проявление духовной культуры православной России. Это тип церковного пения, в основании которого положено одноголосное хоровое исполнение композиции», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

На Руси знаменное пение было распространено в XI-XVII веках. Его мелодии использовали в своих сочинениях П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и другие композиторы.

Занятия проводятся при храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул. Лермонтова, 28, корпус 21) по воскресеньям, после чтения акафиста в 16:00.

«На курсы приглашаются все желающие независимо от наличия музыкальных данных», - говорится в сообщении.