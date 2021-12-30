В Заречном опубликовали программу новогодних мероприятий

30.12.2021 | 09:50

В Заречном стала известна программа праздничных мероприятий. Афишу опубликовал на личной странице во «ВКонтакте» глава города Олег Климанов.

Празднование наступающего 2022-го начнется 30 декабря ледовым шоу «Новогодние сны» в СКК «Союз» (0+).

31 декабря в 19:00 в ДК «Современник» состоится шоу «Мы встречаем Новый год» (0+). 1 января на площади перед учреждением пройдет ночная программа «Новогодняя дискотека с Дедом Морозом» (18+). Начало в 2:00.

2 января в ТЮЗе покажут спектакль «Огниво» (6+).

С 2 по 9 января в СКК «Союз» состоятся сеансы массового катания на коньках (0+). Начало в 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30.

С 3-го по 9-е покататься на коньках можно будет и в ЦПКиО «Заречье». В эти же дни (кроме 6-го и 7-го) там будут проводить развлекательную программу «Игры в Снеголэнде» (0+, 17:00).

3 января в СКК «Союз» пройдет рождественский турнир среди дворовых команд по хоккею в валенках (0+, начало в 10:00), в ДК «Дружба» - праздник «Полосатая история» (0+, 11:00), а в ТЮЗе - спектакли «Снегурушка» (6+, 11:00) и «Деревенская кадриль» (16+, 18:00).

С 3 по 5 января на площади перед ДК «Современник» будет работать «Студия новогоднего настроения» (0+, 17:00), а с 3-го по 9-е в МВЦ проведут выставку «Семейный Новый год» (6+).

4 января в ТЮЗе запланирован спектакль «Новогоднее настроение» (0+, 11:00), в зоне отдыха «Лесная» - День здоровья (0+), в ТЮЗе - спектакль «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (0+).

5 января на площади перед ДШИ состоится интерактивная музыкальная программа «Музыкальный хоровод» (0+, 11:00), а в самом учреждении - концерт «Музыкальный снегопад» (0+, 13:00). В 16:00 в ТЮЗе покажут спектакль «В одном далеком королевстве» (6+).

6 января в МДЦ «Ровесник» откроется творческая мастерская «Лавка чудес» (6+, 11:00), в ТЮЗе пройдут показы спектаклей «Вредный заяц» (0+, 11:00) и «Ночь перед Рождеством» (16+, 18:00).