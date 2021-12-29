Культура

В детской музыкальной школе № 5 появился собственный рояль

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В конце уходящего 2021-го у воспитанников и педагогов детской музыкальной школы № 5 появился рояль. О своем инструменте в учреждении дополнительного образования мечтали больше 20 лет, и вот чудо свершилось - стараниями коллектива и родителей учеников.

«Конечно, это событие для школы, тем более что мы сейчас все в учреждениях дополнительного образования ориентированы и на предпрофессиональную подготовку», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

«Я уверена, что с появлением такого инструмента наши обучающиеся повысят свои качества - и слуховые, и исполнительские», - подчеркнула директор детской музыкальной школы № 5 г. Пензы Екатерина Аксенова.

Музыкальную презентацию провели в кругу друзей. На сцену вышли дети, преподаватели школы, а также гости праздника.

Прежде воспитанникам музыкальной школы приходилось обращаться за помощью к друзьям из других учреждений, чтобы записать игру на рояле. Видеоролики отправляли на всероссийские и международные конкурсы. Теперь это можно будет делать в родных стенах.

«Первое прикосновение к инструменту - это что-то невероятное. Он отличается в звучании от фортепиано тем, что звук идет более воздушный, клавиши более мягкие и прикосновение происходит очень волшебно», - отметила воспитанница детской музыкальной школы № 5 г. Пензы Дарья Пелешко.

«Рояль играет громче, чем пианино, и сказочнее», - добавила воспитанница детской музыкальной школы № 5 г. Пензы Валерия Шкарубо.

Фортепианное отделение - одно из самых популярных в музыкальных школах. В этой за инструментами разучивают ноты несколько десятков учеников.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

О своем инструменте в учреждении дополнительного образования мечтали больше 20 лет, и вот чудо свершилось - стараниями коллектива и родителей учеников.
А почему инструмента раньше не было?

ПАТАМУШТА?

Гость||

А почему оставили Фейгину,если Курдову убрали?

Гость||

Опосля в рояль насрали. ЧУдно время провели.

Имя: Гость
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