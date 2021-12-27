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Культура

В картинной галерее открылась реставрационная мастерская

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Перед мастером Ольгой Карасевой картина неизвестного автора, написанная в XVII веке. Работа в аварийном состоянии. Ее нужно срочно восстанавливать - и теперь это делать гораздо проще, чем раньше. Шедевр не нужно никуда ни выносить, ни вывозить. В самой Пензенской картинной галерее открылась реставрационная мастерская.

«Это очень сложный технический вопрос, начиная с реставрационного стола, который Ольга Карасева, наш реставратор, любезно подарила нашей галерее. Это самая дорогая вещь. Кроме этого, нам пришлось ремонт провести, вытяжку сделать, свет провести профессиональный над столом и холодильник приобрести», - рассказал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Стоимость оснащения мастерской - несколько сотен тысяч рублей. Зато теперь ежегодно в картинной галерее смогут спасать 15-20 старинных работ. А шедевров, которые нуждаются в обновлении, даже не перечесть. Один из них уже на очереди.

«Это картина художника Вахрамеева, выполнена она в 1910 году, ей уже больше 100 лет. И мы видим, какие на ней разрушения, какие кракелюры жесткие. Картину когда-то, может быть при транспортировке, где-то ударили», - сообщила реставратор Ольга Карасева.

А после того как портрет окажется на мраморном столе и над ним поработают специалисты, картина будет спасена. Ольга Карасева говорит, что тем, как оснащена мастерская, она довольна. Теперь специалист мечтает только о помощниках, в качестве них реставратор планирует привлекать студентов художественного училища.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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