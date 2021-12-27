Артисты Центра культуры и досуга порадовали пензенцев концертом

27.12.2021 | 20:55

Артисты Центра культуры и досуга поздравили пензенцев с наступающим Новым годом. В преддверии любимого зимнего праздника творческие коллективы подготовили специальную программу, в которой собраны не только лучшие номера, но и премьерные постановки. Этно-фолк-группа «Вертоград» - победительница многих всероссийских и международных конкурсов. Призовых мест столько, что запутаться можно.

«Летом этого года мы получили Гран-при», - рассказала руководитель этно-фолк-группы «Вертоград» Анастасия Угарова.

Большой совместный концерт клубных формирований Центра культуры и досуга прошел впервые в этом творческом сезоне. Артисты соскучились по аплодисментам зрителей, а сами пензенцы - по выступлениям любимых коллективов. Поэтому люди нарядились как на праздник.

«Концертная программа насыщенная, интересная. В рамках часа, думаю, уложимся. Лучшие известные коллективы, молодые коллективы, приглашенный даже будет. В целом своими силами. Артисты истосковались по сцене», - отметил режиссер ЦКиД Дмитрий Кабунин.

Завершили очередной пандемийный год участники творческих коллективов в надежде, что следующий подарит им как можно больше таких приятных встреч со зрителями.