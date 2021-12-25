Культура

В Пензе открылась фотовыставка по итогам экспедиции в Узбекистан

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В Пензенской картинной галерее стало теплее благодаря фотографиям из солнечной республики. Здесь открылась выставка «Современный этномир глазами соотечественников», созданная по итогам экспедиции участников регионального отделения РГО и артистов в Узбекистан.

Во время поездки представители Сурского края провели несколько концертов и мастер-классов, чтобы рассказать местным жителям о русской культуре.

«Здесь видно динамику самой жизни современного Узбекистана, наших соотечественников и в то же время - работу нашего этнокультурного марафона», - анонсировал председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

«Хочется пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, включали в свои экспедиции как можно больше представителей нашего региона. Возможно, в следующий раз у вас получится привлечь молодежь», - отметил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Фотовернисаж размещен в картинной галерее, так что посетители музея могут изучить не только ее, но и с другими экспонатами хранилища художественных шедевров.

«Мы становимся одним из центров туристической привлекательности, где постоянно организуются выставки. Теперь - вот эта», - констатировал директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Ознакомиться с фотоотчетом об экспедиции в Узбекистан посетители смогут до 24 января 2022 года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Пожрали, попили за казённый счёт в хебосольной Узбекии, теперь всем похвастаться надо

Гость||

В 90 народ от туда ломонулся в Россию

Имя: Гость
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