На губернаторскую елку в драмтеатр пригласили 500 детей

24.12.2021 | 20:13

Дети в сказочных костюмах, снеговики, Дед Мороз, тысячи огней и мишура - это губернаторская елка, первая в этом году. Со всего региона в драматический театр приехали школьники и воспитанники детских садов.

«Приглашение на это событие получили около 500 ребятишек, которые в течение года его заслуживали», - рассказала заместитель министра образования области Елена Коломенцева.

Большая елка в фойе осталась лишь фотозоной. Уже второй год из-за пандемии интермедию - часть представления, когда актеры играют вместе с детьми, - провели на сцене. Никаких хороводов, контактов с ребятами. Празднику это не помеха.

«Это даже интереснее - более активный контакт с публикой, и вообще, это такая новая фишка театра. Все радостные, все в масках», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Без сладкого подарка не ушел ни один ребенок. Под коробки с кульками даже пришлось выделить специальную комнату. Но все же главное, зачем пришли в драмтеатр дети, - спектакль. «Муха-Цокотуха» - музыкальная постановка по одноименному стихотворению Корнея Чуковского. Конечно, с учетом современных веяний: здесь и кузнечик читает рэп, и главная героиня за себя постоять может.

«Я очень рада, что пришла. Я тут была, но не на елке», - произнесла девочка.

«Мне понравились Муха-Цокотуха и Комар», - поделился мальчик.

«Счастья, радости, улыбайтесь, пусть всегда у вас будет хорошее настроение, пусть будет много подарков не только у детей, но и у взрослых. И пусть этот коронавирус исчезнет навсегда! Нам без него было хорошо. Коронавирус, уходи - Новый год, приходи!» - пожелал Дед Мороз.