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Культура

В «Кукольном доме» стартовала новогодняя кампания

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Место, где сказка становится реальностью и даже взрослые радуются как дети, - В «Кукольном доме» стартовала новогодняя кампания. Каждый день актеры, которые привыкли стоять за ширмой, перевоплощаются в снеговиков, медведей, Деда Мороза и Снегурочку - волшебство игры и, конечно, любимые песни.

«Всегда добрые, озорные елки, потому что мы отличаемся всегда от всех домашней атмосферой, обстановкой, где всем все удобно, видно, слышно, где все участвуют во всех играх, которые театр предлагает. Дети любят веселиться, праздник замечательный», - сообщил художественный руководитель Пензенского областного театра кукол Владимир Бирюков.

По сценарию интермедии - представления, где одними из главных героев стали дети, - Деду Морозу срочно потребовался помощник. На эту важную должность претендовали четыре снеговика. Но в Новый год случаются чудеса, поэтому добрый волшебник принял на работу всех.

«Желаем вам в новом году здоровья, успехов в учебе, а взрослым - счастья и любви», - произнес Дед Мороз.

Главным подарком стал возрожденный спектакль «Красная шапочка» по мотивам сказки Шарля Перро.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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