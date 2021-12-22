Пензенцам показали балет Петра Чайковского «Щелкунчик»

Новогодний, загадочный и волшебный, незабвенная классика - в драматическом театре показали балет Петра Чайковского «Щелкунчик». На сцену вышли московские артисты.
В репертуаре столичного театра «Корона русского балета» эта постановка - одна из основных. Сказку о заколдованном принце, доброй девочке Маше и злом Мышином короле москвичи представляют зрителям уже много лет.
«Этот спектакль у нас поставлен в моей хореографии, поэтому она отличается от казенной версии. Хореография более насыщенная, специфическая. Прекрасные декорации, театр сам этот прекрасный и свет здесь», - рассказал художественный руководитель театра «Корона русского балета» Анатолий Емельянов (г. Москва).
За один день артисты «Короны русского балета» показали «Щелкунчика» пензенцам дважды.
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У Щелкунчика маска ништяк)