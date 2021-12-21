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Культура

В Пензе ансамбль «Вензеля» выступил с народными танцами

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В зрительном зале Центра культуры и досуга собрались школьники и воспитанники колледжей. Ребята пришли, чтобы полюбоваться на народные танцы.

На сцену вышел ансамбль «Вензеля». Это был не обычный концерт: у артистов - просветительская миссия. Своим выступлением они хотели рассказать ученикам и студентам о культуре предков.

«Ансамбль «Вензеля» свято верит в красоту русской культуры и русского танца, в красоту нашей родины. Он своим сердечным показом наверняка оставит какой-то добрый свет, который когда-то в жизни у этих молодых людей проявится», - сообщила заслуженный работник культуры России Лариса Алексеева.

За час парни и девушки увидели лучшие номера из репертуара «Вензелей».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

а Лариса Алексеевна почему налысо стрижется?

Гость||

Гость писал(a):

почему налысо стрижется?
ей так нравится.

Имя: Гость
Комментарий:

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