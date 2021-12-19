В пензенском ТЮЗе состоялась новогодняя премьера спектакля

19.12.2021 | 17:50

В пензенском театре юного зрителя прошла премьера спектакля-игры «Тигра ищет Новый год».

Это музыкальное интерактивное представление со Снегурочкой, Дедом Морозом, праздничной интригой и счастливым финалом. Но, чтобы он состоялся, нужно преодолеть ряд препятствий, которые строят отрицательные персонажи. Например, старуха Шапокляк.

«Как известно, запрещены хороводы, в фойе все мероприятия. Поэтому все игры у нас проходят в зале, поэтому это такой спектакль-игра с сюжетом, со сказочными персонажами», - объяснил режиссер-постановщик Владимир Карпов.

«Тигра такой озорной, быстрый, веселый. Ему надо со всеми поиграть, со всеми поздороваться, всех подонимать. В общем, буйный такой персонаж», - рассказал актер Дмитрий Ширин.

Этой премьерой ТЮЗ начинает новогодние празднования. Впереди новые представления.