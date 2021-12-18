В пензенском Центре культуры и досуга появился театр кукол

18.12.2021 | 20:30

В Центре культуры и досуга состоялась двойная премьера - новый спектакль в исполнении нового творческого коллектива.

Здесь появился свой театр кукол. Для первой постановки выбрали классику - знаменитую пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке», дополнив ее интерактивными заданиями. Если детям нельзя сегодня хороводить, то хотя бы попрыгать рядом со своими местами в зале дозволяется.

«Я бы хотела сказать о мастере, который изготовил нам кукол. Это Ольга Князькина, она не профессионал в изготовлении кукол для театра, а мастер-прикладник. Но сделала удивительные работы, они такие живые, с характером - совершенно потрясающие», - рассказала режиссер Анна Щепина.

Юные зрители наблюдали процесс личностного роста Старухи за чужой счет.

На классике театр кукол останавливаться не собирается и готовит своим зрителям сюрпризы.