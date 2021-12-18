Культура

В Пензенской картинной галерее откроют реставрационную мастерскую

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В преддверии Нового года сотрудники Пензенской картинной галереи отметят собственный праздник: в учреждении культуры откроется реставрационная мастерская.

«В музейной реставрационной мастерской проводят профилактические и реставрационные работы, изучают технико-технологические особенности картин, обрабатывают поступающие в музей произведения, подготавливают экспонаты к выставкам, ведут наблюдения за упаковкой и транспортировкой картин», - пояснили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.

В галерее на средства регионального бюджета уже проведен косметический ремонт помещения реставратора, завершился монтаж освещения и системы вентиляции. В ближайшее время здесь установят мебель.

Галерея приобрела весь перечень специализированного реставрационного оборудования, среди которого - точечная система подсветки для тонирования живописи, пылесос для удаления поверхностных загрязнений с красочного слоя, электрошпатель для перетягивания и дублирования старых холстов.

«Презентация реставрационной мастерской Пензенской картинной галереи состоится 27 декабря», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

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