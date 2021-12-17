В Пензе открылась выставка «Голландия Золотого века»

17.12.2021 | 19:16

Известный голландский художник Йорис ван дер Хаген написал пейзаж в первой половине XVII века. Работа прославленного мастера - единственная в России, остальные находятся в музеях и частных коллекциях Великобритании и Нидерландов. Она долгое время хранилась в запасниках Пензенской картинной галереи. После реставрации полотно украсило собой новую выставку «Голландия Золотого века», открывшуюся в Губернаторском доме.

Представителей классической голландской школы часто сравнивают с алхимиками, которые использовали в своем творчестве революционные для тех времен материалы и технологии.

«Секрет был в том, что при смешении красок, создавая свою палитру, добавляли пепел синего ясеня, и этот секрет позволял создавать насыщенные, контрастные зеленые цвета», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Спустя 400 лет все еще можно любоваться их свежестью. Посетители увидят и другие уникальные полотна прославленных голландцев. Они когда-то были куплены основателем Пензенской картинной галереи губернатором Николаем Дмитриевичем Селиверстовым, а в качестве эксперта по живописи часто выступал его друг, выдающийся российский географ и путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.

Всего на выставке представлено восемь работ, одна из них - жемчужина коллекции.

«Графический рисунок Рембрандта ван Рейна - там изображена его любимая жена Саския. Всего 100 автопортретов оставил Рембрант, десятки портретов и рисунков его жены. Один из этих рисунков передан был Государственным Русским музеем», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Выставкой «Голландия Золотого века» открывается цикл вернисажей, посвященных 130-летию Пензенской картинной галереи, чей юбилей будет отмечаться в 2022 году.