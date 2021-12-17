Опубликована полная программа праздничных мероприятий в Пензе

17.12.2021 | 18:24

В пятницу, 17 декабря, администрация Пензы опубликовала полный список новогодних и рождественских мероприятий в городе.

Так, 19 декабря в 11:00 в Центре культуры и досуга на улице Ленина откроется выставка клуба любителей кошек «Бисер» и вернисаж «Зимние фантазии» от мастеров клуба «Сурская мозаика».

На 12:00 там же запланирована концертно-развлекательная программа «У новогодней елки», в которой примут участие ансамбли песни «Рощица» и «Калина красная», клубы «Играй, гармонь» и «Счастливые мамы», ансамбль бального танца «Сурские ритмы».

20 декабря в 10:00 стартует онлайн-выставка творческих работ «Чародейка-зима учащихся отделения ИЗО ДШИ «Лира»», в 16:00 - «Зимушка-зима» воспитанников ДШИ «Весна».

С 20 декабря по 17 января с 14:00 до 16:00 можно посетить выставку детского рисунка «Новогоднее чудо» в рамках городских мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам.

23 декабря в 10:00 начнется молодежная акция «Вместе встретим Новый год!» во дворе на Кошевого, 75; в 12:00 - то же самое на Верещагина, 27; в 18:30 состоится большой новогодний концерт на Ягодной/Коннозаводской, 21/30, в СП «Заря».

С 23 по 30 декабря с 11:00 до 14:00 в Пензенском театре юного зрителя будут показывать новогоднюю сказку «Тигра ищет Новый год».

24 декабря на 10:00 запланирована молодежная акция во дворе на улице Согласия, 7; в 12:00 - на Клары Цеткин, 19, в 16:30 - на 8 Марта, 25;, в 17:00 начнется праздничная программа для жителей микрорайона «Могилевский дворик»; в 18:00 начнется концерт «Рецепт новогоднего настроения» на Сосновой, 8.

25 декабря в 10:00 молодежная акция «Вместе встретим Новый год!» пройдет во дворе на Луначарского, 4; в 13:00 - на пересечении улиц Чернышевского и 2-й Порядок.

В 11:00 в Детском парке на Кронштадтской гостей ждут на программу «В избушке Бабы Яги»; в то же время в центре культуры СП «Заря» начнется представление у елки.

На 14:00 намечена праздничная программа для жителей микрорайона на пр-те Строителей, 124.

Также в 14:00 в парке имени В. Г. Белинского начнется новогоднее театрализованное представление у елки.

С 15:00 до 17:00 на площади Ленина будут проходить спортивно-массовые мероприятия по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия.

В 16:00 во дворе на Карпинского, 87, стартует молодежная акция «Вместе встретим Новый год!».

25-26 декабря в 10:00 в СШОР «Витязь» на Пролетарской, 53, стартует открытый городской турнир по карате в рамках межрегионального турнира «Русский витязь».

26 декабря в 10:00 во дворе на Кулакова, 15, можно принять участие в волонтерском проекте «Делать добро - просто!», посвященном празднованию Нового года.

В 11:00 в Детском парке состоится театрализованное представление у елки «Новогодняя экспедиция снеговика». В 14:00 в центре хореографического искусства на Леонова, 1а, желающих ждут на концерт творческих коллективов.

С 15:00 до 17:00 на площади Ленина будет проходить молодежная акция «Вместе встретим Новый год!».

27 декабря в 11:00 начнется новогодний онлайн-концерт учащихся ДМШ № 4 «Новогоднее настроение»; в 13:00 - «Новогоднее представление» в ДК «Маяковский», в 16:00 - акция «Вместе встретим Новый год!» во дворе на пр-те Победы, 96е.

28 декабря в 17:00 такая же акция пройдет во дворе на Плеханова, 16.

29 декабря в 12:00 начнется онлайн-концерт преподавателей и учащихся ДШИ № 8 «Мы встречаем Новый год»; в то же время стартует новогодний концерт клубных формирований ЦРХиВК на Кирова, 39.

30 декабря в 10:00 в режиме онлайн состоится концерт учащихся и преподавателей ДМШ № 2 «Наш веселый Новый год»; в 10:00 - праздник на Саранской, 1, в то же время - на Терновского, 127.

31 декабря в 21:00 на площади Ленина начнется музыкальная радиопрограмма, которая продлится до 2:00 1 января.

1 января в 2:00 желающих ждут на роллердроме в парке «Комсомольский» на «Новогоднюю ночь - 2022!»

В 12:00 в зоопарке для посетителей проведут праздник под названием «Его величество - полосатое совершенство». 4 января в 15:30 там же пройдет показательное кормление тигров.

В 14:00 1 января на Олимпийской аллее устроят тематическую акцию «Парк собирает друзей».

2 января в 12:00 на роллердроме пройдет игровая программа «Мы встречаем Новый год!».

С 2 по 6 января в 16:00 в парке имени В. Г. Белинского будут начинать новогодние игровые программы.

С 2 по 9 января с 11:00 до 14:00 Пензенский театр юного зрителя станет показывать новогодний спектакль «Тигра ищет Новый год».

Также 2 января в 12:00 театрализованное представление у елки пройдет в парке имени В. Г. Белинского; в 16:00 - новогодняя программа «В избушке Бабы Яги» состоится в Детском парке; на 17:00 намечена интерактивная программа «Терем Снегурочки» в ЦПКиО.

3 января в 12:00 начнется развлекательная программа «Новогодние фантазии!» на роллердроме; в 13:00 - новогоднее представление для детей у елки «Сказки зимнего леса» в СП «Маяковский»; с 15:00 до 17:00 для горожан будет работать электронный лабиринт на площади Ленина.

4 января в 10:00 на Олимпийской аллее пройдет ежегодная акция «Зимние забавы»; в то же время состоится спортивный праздник микрорайона у лицея современных технологий управления № 2; в 12:00 - турнир по хоккею с мячом среди школьных и дворовых команд Первомайского района в Городе Спутнике; в то же время всех ждут на развлекательную программу «Новогодняя мозаика» на роллердроме.

В 14:00 начнется праздничная программа для жителей Арбековской Заставы; с 15:00 до 17:00 пройдет игровая программа «Новогодние старты» на площади Ленина.

С 4 по 6 января в 10:00 будут начинаться открытые городские личные соревнования по спортивному ориентированию «Рождественские старты» на Олимпийской аллее.

5 января в 10:00 в режиме онлайн пройдет концерт учащихся и преподавателей ДМШ № 2 «Рождественская музыкальная гостиная»; в 11:00 - концерт хореографических коллективов города «Рождественские встречи друзей» в ЦХИ на Леонова, 1а; в 12:00 - старт игровой программы «Новогодний переполох!» на роллердроме.

В 14:00 стартует праздник двора для жителей Северной Поляны у школы № 71; с 15:00 до 17:00 состоятся массовые мероприятия по армрестлингу, дартсу, гиревому спорту, стрельбе из электронного оружия на площади Ленина.

6 января в 10:00 начнется фольклорный праздник «Рождественские посиделки» ДШИ «Квинта»; в 11:00 - концерт «Рождественские встречи» в СП «Заря»; в то же время - онлайн-концерт учащихся ДМШ № 4 «Коляда пришла - Рождество принесла!».

На 11:00 назначен рождественский турнир по хоккею с мячом среди школьных и дворовых команд на 65-летия Победы, 23; на 12:00 - развлекательная программа «Зимние забавы» на роллердроме, в то же время пройдет новогоднее представление для жителей Шуиста в сквере Дружбы.

В 14:00 откроется праздничная программа для жителей Заря на улице Новоселов; в 15:00 - театрализованное представление для жителей Монтажного «Рождественские встречи» у СП «Маяковский»; с 15:00 до 17:00 - игровая программа «Новогодние старты» на площади Ленина.

7 января в 11:00 начнется рождественская музыкальная радиопрограмма на площади Ленина, в 12:00 - рождественская праздничная программа «В Рождество и Новый год водят зайцы хоровод» в зоопарке; в 12:00 - игровая программа на роликах с Дедом Морозом «Рождественские чудеса!» на роллердроме; в 16:00 - праздник «Рождество» в ЦПКиО; с 15:00 до 17:00 - электронный лабиринт на площади Ленина.

8 и 9 января в 16:00 будет начинаться новогоднее театрализованное представление у елки в парке имени В. Г. Белинского.

9 января в 11:00 состоится закрытие новогодней кампании и домика Деда Мороза на площади Ленина.

13 января с 14:00 до 17:00 пройдут соревнования по хоккею в валенках на площади Ленина.