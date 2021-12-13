В Пензе выступил петербургский театр оперетты

13.12.2021 | 20:18

Прикосновение к прекрасному и хорошо знакомому творчеству венгерского композитора Имре Кальмана. На сцене пензенского драматического артисты петербургского театра оперетты представили на суд зрителей, пожалуй, самую популярную версию известной музыкальной постановки.

«Существует еще такое как бы девичье название этой же оперетты - «Королева чардаша», и там акценты несколько другие, на другие взаимоотношения, на других героев. У нас называется «Сильва» - это классическое название, это первое вообще, что приходит в голову при названии оперетты, люди кричат: «Сильва!» - пояснил заслуженный артист России Сергей Шалагин.

История любви и страсти, написанная еще в 1915 году. С тех пор постановка не сходит с мировых театральных сцен. Лихо закрученный сюжет и пронзающий своей красотой женский вокал. Нестареющая классика и музыка, которую российский зритель считает родной.

Артисты с берегов Невы выступают в городе на Суре не первый раз. Пензенцы уже видели одну из постановок петербургского театра - оперетту «Мистер Икс».