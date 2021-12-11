Пензенским зрителям представили оперетту «Бременские музыканты»

11.12.2021 | 21:00

Мюзикл «Бременские музыканты» артисты театра «Петербургская оперетта» начали играть прямо в зрительном зале.

«Бременские музыканты» - один из самых «долгоиграющих» спектаклей в репертуаре: в этом году ему исполнилось 19 лет. Пьесу по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм написал Василий Ливанов, музыку сочинил Геннадий Гладков - это было в 1974 году. Позже был создан одноименный двухсерийный мультипликационный фильм.

Уже потом заслуженный артист России Сергей Шалагин адаптировал произведение для своего театра.

«Добавили отдельные эпизоды из нескольких произведений моего любимого Евгения Шварца - чуть-чуть сдобрили литературой. А суть не менялась», - уточнил художественный руководитель театра «Петербургская оперетта» Сергей Шалагин.

Мелодии, звучащие в спектакле, хорошо известны и детям, и взрослым. Нестареющая музыка сопровождает приключения веселой компании Осла, Пса, Кота и Петуха во главе с Трубадуром, который, однажды увидев прекрасную Принцессу, сразу потерял голову. До счастливого финала странствующему артисту пришлось побороться за свое счастье - не без помощи верных друзей.