Пензенский ансамбль выступил с предновогодним концертом

11.12.2021 | 17:30

Со старыми песнями о главном выступил перед пензенцами ансамбль «Ретро». Творческий коллектив вместе с солистами представил зрителям композиции, которые были популярны в 50-70-е годы прошлого столетия.

Артисты выступили на большой сцене Центра культуры и досуга. Концерт - предновогодний.

«Я могу сказать, что работать с эстрадно-духовым оркестром всегда актуально. Звук духовых, звук труб всегда дарит ощущение праздника и отличное настроение. Хоть это и ретроматериал, он по-прежнему вызывает бурные эмоции», - отметил солист Центра культуры и досуга г. Пензы Сергей Макаров.

Кроме джазового коллектива «Ретро» в концерте приняли участие хор имени Октября Гришина и ансамбль «Голоса России».