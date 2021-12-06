Сетевое издание|18+|Понедельник|6 дек 2021|20:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |

Культура

В Пензе завершился кинофестиваль «Мужская роль»

Печать

Церемония закрытия кинофестиваля «Мужская роль» имени актера немого кино, уроженца Пензенского края Ивана Мозжухина началась с просмотра фильма, в котором блистал земляк. Организаторы отметили его способность перевоплощаться. Как раз такие таланты искали члены жюри в номинантах конкурса. Приз лучшему молодому актеру присудили Ивану Логинову за роль в фильме Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд», которая стала его первой работой в кино.

«Хочу сказать спасибо прежде всего Светлане Старостиной за приглашение, спасибо большое, очень интересно. Спасибо организаторам фестиваля, жюри. Сегодня удалось мне погулять по Пензе - такой самобытный город, непохожий ни на какой другой», - произнес победитель кинофестиваля «Мужская роль» Иван Логинов.

На звание лучшего актера претендовали Константин Хабенский, Филипп Янковский, Александр Паль и другие. Обладателем главного приза кинофестиваля «Мужская роль» стал Александр Карнаушкин за работу в фильме Виталия Суслина «Седьмой пробег по контуру Земного шара».

«Свое личное субъективное мнение я тут не имею права высказывать, но то, что нам дали картину Глеба Панфилова «Иван Денисович», за исполнение главной роли в которой Филипп Янковский получил приз за лучшую мужскую роль в Локарно, это просто очень важно, дорого, значимо для нас. Или картина «Нуучча», которой вообще еще нигде не было, она была у нас только на одном фестивале, на «Кинотавре» - и нам ее дали, а премьера будет только в апреле в России», - сообщила президент кинофестиваля «Мужская роль» Светлана Старостина.

Награда зрительского женского жюри досталась фильму «Дело» Алексея Германа - младшего. В завершение церемонии зрители увидели картину «Зови меня Дрозд», перед премьерой которой в видеообращении режиссер поблагодарил организаторов за фестиваль.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Наш Казаков лучший!!!

Гость||

Ухмылка у Казакова и фиги прегнуснейшие!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте