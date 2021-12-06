В Пензе завершился кинофестиваль «Мужская роль»

06.12.2021 | 19:11

Церемония закрытия кинофестиваля «Мужская роль» имени актера немого кино, уроженца Пензенского края Ивана Мозжухина началась с просмотра фильма, в котором блистал земляк. Организаторы отметили его способность перевоплощаться. Как раз такие таланты искали члены жюри в номинантах конкурса. Приз лучшему молодому актеру присудили Ивану Логинову за роль в фильме Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд», которая стала его первой работой в кино.

«Хочу сказать спасибо прежде всего Светлане Старостиной за приглашение, спасибо большое, очень интересно. Спасибо организаторам фестиваля, жюри. Сегодня удалось мне погулять по Пензе - такой самобытный город, непохожий ни на какой другой», - произнес победитель кинофестиваля «Мужская роль» Иван Логинов.

На звание лучшего актера претендовали Константин Хабенский, Филипп Янковский, Александр Паль и другие. Обладателем главного приза кинофестиваля «Мужская роль» стал Александр Карнаушкин за работу в фильме Виталия Суслина «Седьмой пробег по контуру Земного шара».

«Свое личное субъективное мнение я тут не имею права высказывать, но то, что нам дали картину Глеба Панфилова «Иван Денисович», за исполнение главной роли в которой Филипп Янковский получил приз за лучшую мужскую роль в Локарно, это просто очень важно, дорого, значимо для нас. Или картина «Нуучча», которой вообще еще нигде не было, она была у нас только на одном фестивале, на «Кинотавре» - и нам ее дали, а премьера будет только в апреле в России», - сообщила президент кинофестиваля «Мужская роль» Светлана Старостина.

Награда зрительского женского жюри досталась фильму «Дело» Алексея Германа - младшего. В завершение церемонии зрители увидели картину «Зови меня Дрозд», перед премьерой которой в видеообращении режиссер поблагодарил организаторов за фестиваль.