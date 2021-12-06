Пензенцы представили на суд жюри мини-спектакли

06.12.2021 | 20:01

«Путешествие в мечту» - тема IV Международного конкурса «Слова подобны крыльям». От его старта и до гала-концерта прошло 10 месяцев. Было подано более двухсот заявок, участники присылали видеозаписи своих выступлений. Жюри отобрало из них 30, а в финал вышли всего 12 человек. С ними занимались опытные наставники.

«Целью нашей было не просто продемонстрировать те умения, которые уже заложены в каждом из участников, но и дать им что-то новое. В этом году впервые мы пригласили педагога из саратовского театрального института, который давал мастер-класс по сценической речи», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Возраст финалистов - от 7 лет до 21 года. Каждый из них представил на суд жюри настоящий мини-спектакль.

«Это совершенно разные два мира - детский и взрослый. Самое главное для меня лично - искренность», - рассказал художественный руководитель Пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.

Матвею Антонову 8 лет, в этом году это один из самых юных чтецов в конкурсе. Вместе с мамой они выбрали рассказ современного автора Алены Кашуры «Мечтай, Марсель, мечтай!».

«Это произведение мы сначала хотели найти в интернете, но там его не оказалось. И моя мама позвонила самой писательнице и попросила распечатать его. Она очень удивилась, что такой маленький участник будет участвовать в международном большом конкурсе. Она хотела, чтобы я выиграл, и сказала, что родители попадут на миллион долларов, если я не выиграю. Так она меня подтолкнула, чтобы я старался», - поделился финалист конкурса Матвей Антонов.

Сложный для иностранца русский язык не испугал уроженца Иордании студента Валида Альшраедеха, который в итоге оказался в финале.

«Я стремлюсь к владению русским языком как носитель языка и стараюсь, чтобы в будущем без акцента у меня получилось», - отметил он.

Международный конкурс чтецов «Слова подобны крыльям» проводится в Пензе с 2018 года. Благодаря ему молодые таланты получают возможность продемонстрировать свои творческие умения на настоящей театральной сцене, пусть и малой.