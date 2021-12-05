На премьеру в пензенском ТЮЗе собралось множество зрителей

05.12.2021 | 18:25

Обрести любовь, разглядеть внутреннюю красоту сквозь уродство и, конечно, наказать подлецов. После перерыва театр юного зрителя собрал много гостей на свой новый спектакль «Ослиная Шкура».

«Первую премьеру сезона мы делали с ограничением, когда разрешено было только 20 зрителей в зале. Получается, что это полноценная первая премьера», - объяснил художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов.

Для приглашенного режиссера Марины Корольковой это не первая работа в ТЮЗе. Ранее она уже представляла на суд зрителей спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по сказке Ганса Христиана Андерсена, теперь вот взялась за творчество Шарля Перро.

«Непростой, неоднозначный сказочник. Он отличается от других авторов, и подход к нему подбирался длительное время. Самое сложное для меня было не увязнуть в его эпохе, потому что я начиталась материалов. Сама эпоха барокко очень увлекательная», - поделилась режиссер Марина Королькова.

Если приглядеться, то в темном зале можно было заметить известных в городе людей. Например, начальника управления культуры Веру Фейгину и новое лицо в региональном правительстве, Сергея Бычкова, недавно занявшего кресло министра культуры и туризма Пензенской области.

«В детстве нас в театр юного зрителя водили. А теперь, когда у меня есть свои дети, я прихожу с ними и понимаю, что доброе и вечное где брать, если не здесь», - высказался министр культуры региона Сергей Бычков.

И пока одни актеры держат внимание публики, другие готовятся к своему выходу на сцену. Героиня Екатерины Гузеевой, которую зовут Луиза, появляется в середине спектакля.

«Это девушка, которая любит балы, но не может туда попасть. То есть хочет увидеть принца, побывать во дворце, только для простолюдинки - хозяйки трактира это нереально. Но в этой сказке все реально», - рассказала актриса.

По традиции в сказке побеждает добро. А к любимому многими зимнему празднику ТЮЗ откроет большой творческий проект под названием «Калейдоскоп сказок», в рамках которого запланирована премьера интерактивного спектакля «Тигр ищет Новый год».