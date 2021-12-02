В Пензе торжественно открылся кинофестиваль «Мужская роль»

02.12.2021 | 18:55

Почетный гость пензенского кинофестиваля еще до открытия собрал вокруг себя множество поклонниц. 80-летний актер и режиссер Сергей Никоненко рассказывал о своей карьере. А началась она с женской роли: в школе маленькому Сергею пришлось стать Снегурочкой. Потом все изменилось.

«Я 227 мужских ролей сыграл за 60 лет. Даже за 61 - как начал с 19 лет», - рассказал народный артист РСФСР.

Сергей Никоненко стал первым обладателем награды кинофестиваля «Мужская роль» - режиссера признали «Королем экрана». Мероприятие проходит в 13-й раз. Поскольку в 2020-м оно не состоялось из-за пандемии, то в 2021-м программа оказалась расширенной. Впрочем, организаторы опасались, что фестиваля опять не будет.

«В этом году мы сначала узнали, что Министерство культуры Российской Федерации присвоило фестивалю статус международного. В этом году не стали себя так называть, потому что мы получили тут же грант Министерства культуры РФ - впервые за много последних лет - на проведение этого фестиваля. Самое уникальное, впервые вообще в истории фестиваля - в этом году мы выиграли грант правительства Пензенской области», - отметила президент кинофестиваля «Мужская роль» Светлана Старостина.

Теперь на звание лучшего актера претендуют Константин Хабенский, Филипп Янковский, Александр Паль, Кирилл Кяро и другие. Номинации разные, жюри два: одно - из женщин-зрительниц, другое - профессиональное. Критериев, по которым станут оценивать, несколько.

«Художественное впечатление - надо будет подумать мозгами женской аудитории, потому что это все-таки мужской конкурс. Мы должны анализировать и пытаться понять, насколько мужественным человек выглядит, насколько на него может зрительница опереться в своих мечтах», - подчеркнул председатель профессионального жюри кинофестиваля Юсуп Разыков.

В рамках фестиваля пензенцы увидят несколько новых российских игровых фильмов, в которых яркими оказались именно мужские роли. Открыла программу лента «Иваново счастье».

Бесплатные показы в разных кинотеатрах Пензы будут идти до 5 декабря.