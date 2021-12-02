Культура

В Пензе торжественно открылся кинофестиваль «Мужская роль»

Печать

Почетный гость пензенского кинофестиваля еще до открытия собрал вокруг себя множество поклонниц. 80-летний актер и режиссер Сергей Никоненко рассказывал о своей карьере. А началась она с женской роли: в школе маленькому Сергею пришлось стать Снегурочкой. Потом все изменилось.

«Я 227 мужских ролей сыграл за 60 лет. Даже за 61 - как начал с 19 лет», - рассказал народный артист РСФСР.

Сергей Никоненко стал первым обладателем награды кинофестиваля «Мужская роль» - режиссера признали «Королем экрана». Мероприятие проходит в 13-й раз. Поскольку в 2020-м оно не состоялось из-за пандемии, то в 2021-м программа оказалась расширенной. Впрочем, организаторы опасались, что фестиваля опять не будет.

«В этом году мы сначала узнали, что Министерство культуры Российской Федерации присвоило фестивалю статус международного. В этом году не стали себя так называть, потому что мы получили тут же грант Министерства культуры РФ - впервые за много последних лет - на проведение этого фестиваля. Самое уникальное, впервые вообще в истории фестиваля - в этом году мы выиграли грант правительства Пензенской области», - отметила президент кинофестиваля «Мужская роль» Светлана Старостина.

Теперь на звание лучшего актера претендуют Константин Хабенский, Филипп Янковский, Александр Паль, Кирилл Кяро и другие. Номинации разные, жюри два: одно - из женщин-зрительниц, другое - профессиональное. Критериев, по которым станут оценивать, несколько.

«Художественное впечатление - надо будет подумать мозгами женской аудитории, потому что это все-таки мужской конкурс. Мы должны анализировать и пытаться понять, насколько мужественным человек выглядит, насколько на него может зрительница опереться в своих мечтах», - подчеркнул председатель профессионального жюри кинофестиваля Юсуп Разыков.

В рамках фестиваля пензенцы увидят несколько новых российских игровых фильмов, в которых яркими оказались именно мужские роли. Открыла программу лента «Иваново счастье».

Бесплатные показы в разных кинотеатрах Пензы будут идти до 5 декабря.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте