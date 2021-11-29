В Пензенской области назначен министр культуры

Министром культуры Пензенской области назначен Сергей Бычков. Соответствующее решение озвучил на планерке в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.
«Последнее место работы - он был заместителем генерального директора Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Он из сферы культуры, там работает, понимает, что к чему, со студенческой скамьи. Поэтому надеюсь, что у Сергея Вячеславовича все получится», - отметил глава региона.
Заместителями министра культуры назначены Владимир Карпов и Ильдар Мавлюдов.
Ранее министром культуры Пензенской области была Татьяна Курдова. Ее назначили почти шесть лет назад, в декабре 2015-го.
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То есть культуре так опять ничего и не светит...