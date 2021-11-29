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Культура

В Пензенской области назначен министр культуры

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Министром культуры Пензенской области назначен Сергей Бычков. Соответствующее решение озвучил на планерке в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.

«Последнее место работы - он был заместителем генерального директора Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Он из сферы культуры, там работает, понимает, что к чему, со студенческой скамьи. Поэтому надеюсь, что у Сергея Вячеславовича все получится», - отметил глава региона.

Заместителями министра культуры назначены Владимир Карпов и Ильдар Мавлюдов.

Ранее министром культуры Пензенской области была Татьяна Курдова. Ее назначили почти шесть лет назад, в декабре 2015-го.

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Гость||

То есть культуре так опять ничего и не светит...

Гость||

Может, урода с фонтанной площади уберёт? Вот был бы сразу авторитет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заместителями министра культуры назначены Владимир Карпов
Ну Карпов конечно от культуры. Зачем его оставили?

Гость||

Ура! Теперь и беженка-оборванка из поповского сквера под снос пойдёт!

Гость||

Может, урода с фонтанной площади уберёт? Вот был бы сразу авторитет!

___

Там нет урода. А авторитет перед фотками такое себе достижение.

Гость||

фриками*

Гость||

Господи! КВН-щики в руководстве зачем? Хотя...может, цирк достроят.

Гость||

Удачи , что еще сказать ждем хорошей работы

Гость||

Господи! КВН-щики в руководстве зачем? Хотя...может, цирк достроят.

___

Наверное очень смешно упоминать каждый раз цирк? Ведь цирк федеральный объект. Заказчик строительства Минкульт РФ в лице Росгосцирка. Исполнитель московская фирма. Власти Пензенской области к цирку отношения не имеют.

Гость||

А курдова?

Гость||

Гость писал(a):

Теперь и беженка-оборванка из поповского сквера под снос пойдёт!
И муромская парочка туда же.

Гость||

А фейкина?

Гость||

НаКВэнит теперь министр. Смеяться долго бкдем

Гость||

Власти Пензенской области к цирку отношения не имеют...Ну, как сказать...

Гость||

9.24 Как скажете, пусть нет урода - есть уродливое извращение в виде, так сказать, кентавра

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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