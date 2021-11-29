В Пензенской области назначен министр культуры

29.11.2021 | 09:08

Министром культуры Пензенской области назначен Сергей Бычков. Соответствующее решение озвучил на планерке в понедельник, 29 ноября, губернатор Олег Мельниченко.

«Последнее место работы - он был заместителем генерального директора Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. Он из сферы культуры, там работает, понимает, что к чему, со студенческой скамьи. Поэтому надеюсь, что у Сергея Вячеславовича все получится», - отметил глава региона.

Заместителями министра культуры назначены Владимир Карпов и Ильдар Мавлюдов.

Ранее министром культуры Пензенской области была Татьяна Курдова. Ее назначили почти шесть лет назад, в декабре 2015-го.