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Культура

В Пензе прошел третий фестиваль мордовской культуры

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На одной сцене сошлись танцоры в разных национальных костюмах. Их выступление стало символом единения и дружбы народов, проживающих на территории Сурского края.

Совместный танец ознаменовал открытие областного фестиваля мордовской культуры, третьего по счету. Он прошел в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. В зале собралось 220 человек.

«Наш фестиваль объединяет коллективы всех районов, где компактно проживает мордва, представителей 11 районов, Пензы, Кузнецка, Заречного», - уточнила председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Елена Первушкина.

Специальный гость - Юрий Мишанин, председатель межрегиональной общественной организации мордовского народа, приехавший из Саранска.

«Нужно сохранять традиции, чтобы не поддаваться другому влиянию. Песенная традиция - это очень важно: через песню люди передают свою историю, свою жизнь и действительность», - отметил он.

«Фестиваль называется «Вастома», в переводе с мордовского языка это означает «встреча». Участие решила принять, потому что для меня важно сохранить родной язык и привлечь подрастающее поколение, нашу молодежь», - рассказала участница фестиваля Елена Борискина.

За активную общественную работу представителей культурной автономии наградили грамотами и благодарностями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Ущемление мокши и ерьзя

Гость||

Почему скопление народа без масок? Может распоряжение губернатора уже отменили?

Гость||

А зачем нужен этот фестиваль?

Гость||

А че удаляем то? Вы против дружбы народов?

Гость||

На "Вастоме" все были заQRкодированные?

Гость||

Мордовки прелесть.

Гость||

Маски где?

Гость||

Это прекрасно, что такой праздник проводится. Это нас объединяет, укрепляет. У меня много друзей и среди мордвы, татар, башкир, аварцы. Друг друга поздравляем с праздниками. Они меня с православными, я их с мусульманскими. в первую очередь сам будь человеком. Все мы - единый народ - россияне.

Гость||

Не верю в дружбу народов, однако люди должны самовыражаться как национальности, у них у мордвы много чего красивого особенно женщины

Гость||

Почему не в АрбековЕ?

Имя: Гость
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