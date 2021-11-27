В Пензе прошел третий фестиваль мордовской культуры

27.11.2021 | 21:00

На одной сцене сошлись танцоры в разных национальных костюмах. Их выступление стало символом единения и дружбы народов, проживающих на территории Сурского края.

Совместный танец ознаменовал открытие областного фестиваля мордовской культуры, третьего по счету. Он прошел в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. В зале собралось 220 человек.

«Наш фестиваль объединяет коллективы всех районов, где компактно проживает мордва, представителей 11 районов, Пензы, Кузнецка, Заречного», - уточнила председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Елена Первушкина.

Специальный гость - Юрий Мишанин, председатель межрегиональной общественной организации мордовского народа, приехавший из Саранска.

«Нужно сохранять традиции, чтобы не поддаваться другому влиянию. Песенная традиция - это очень важно: через песню люди передают свою историю, свою жизнь и действительность», - отметил он.

«Фестиваль называется «Вастома», в переводе с мордовского языка это означает «встреча». Участие решила принять, потому что для меня важно сохранить родной язык и привлечь подрастающее поколение, нашу молодежь», - рассказала участница фестиваля Елена Борискина.

За активную общественную работу представителей культурной автономии наградили грамотами и благодарностями.