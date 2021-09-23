В Пензе началась VII международная конференция по Ключевскому

23.09.2021 | 20:21

Непререкаемый авторитет для историков, краеведов, лингвистов, философов, Василий Ключевский по-прежнему будоражит умы ученых. В Пензе началась VII международная конференция, посвященная 180-летию со дня рождения знаменитого академика. Из-за коронавируса она проходит в смешанном формате. Иногородние участники наблюдали за действом в онлайн-режиме, местные лично присутствовали на церемонии открытия.

«Ключевский говорил, что задача ученых-историков такая же, как задача физиков, химиков, - с помощью знания законов существования общества, как знания законов природы у физиков и химиков, надо объяснить событие, происходившее в прошлом, и перебросить мостик к настоящему», - пояснил заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

За три дня заслушают и проанализируют 125 докладов. Всего будет работать семь секций.

«Искание абсолютного, искание освоения бескрайних просторов Евразии, искание удержания лучшего в человеке в ходе его вселенских цивилизационных странствий - труды Ключевского и в наше время остаются актуальными», - подчеркнул участник конференции Павел Гагаев.

Представленные доклады войдут в единый литературный сборник. В некотором смысле он станет биографическим: ряд работ посвящен личности знаменитого земляка.

«Он сын священника, наверное, искра Божья промелькнула над ним. Обратите внимание, с какими трудностями он встречался, по 14 часов пытался читать, чтобы побороть заикание. Талант и трудолюбие сделали свое дело», - рассказал врио 1-го заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Такая конференция проходит раз в пять лет.