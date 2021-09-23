Культура

В Пензе началась VII международная конференция по Ключевскому

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Непререкаемый авторитет для историков, краеведов, лингвистов, философов, Василий Ключевский по-прежнему будоражит умы ученых. В Пензе началась VII международная конференция, посвященная 180-летию со дня рождения знаменитого академика. Из-за коронавируса она проходит в смешанном формате. Иногородние участники наблюдали за действом в онлайн-режиме, местные лично присутствовали на церемонии открытия.

«Ключевский говорил, что задача ученых-историков такая же, как задача физиков, химиков, - с помощью знания законов существования общества, как знания законов природы у физиков и химиков, надо объяснить событие, происходившее в прошлом, и перебросить мостик к настоящему», - пояснил заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.

За три дня заслушают и проанализируют 125 докладов. Всего будет работать семь секций.

«Искание абсолютного, искание освоения бескрайних просторов Евразии, искание удержания лучшего в человеке в ходе его вселенских цивилизационных странствий - труды Ключевского и в наше время остаются актуальными», - подчеркнул участник конференции Павел Гагаев.

Представленные доклады войдут в единый литературный сборник. В некотором смысле он станет биографическим: ряд работ посвящен личности знаменитого земляка.

«Он сын священника, наверное, искра Божья промелькнула над ним. Обратите внимание, с какими трудностями он встречался, по 14 часов пытался читать, чтобы побороть заикание. Талант и трудолюбие сделали свое дело», - рассказал врио 1-го заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Такая конференция проходит раз в пять лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

насочинял он много чего, потомкам долго придется разбираться

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Зачем?

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Ягов искрит.

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Как и его дружбан Соколов.

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Историк Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, продолжает настаивать на состоянии аффекта в ночь преступления. Как передает корреспондент «Росбалта», такое заявление прозвучало в суде апелляционной инстанции по уголовному делу.

По словам Соколова, «безумная, дикая агрессия» возлюбленной помутила его рассудок.

«То, что произошло, произошло в состоянии аффекта. Я не знаю, до какой степени: полного аффекта, неполного. Но то, что не хладнокровно… Ничего подобного! Совершенно очевидно, что в состоянии аффекта», — отметил экс-преподаватель СПбГУ.

Он добавил, что в ночь убийства у него была «трехчасовая потеря сознания», в отличие от последующего дня, когда решил осознанно сокрыть следы преступления, чтобы затем уйти из жизни.

«Я не снимаю с себя своей вины. Я еще раз признаю, что мои действия 9 ноября были осмысленными. Когда уж я решил… Уж если решил, за дело! Да, я решил, я мужчина, а не амеба! Я решил сокрыть это преступление. Я действовал осмысленно, хотя я был в состоянии жутком, ужасающем. Это было состояние, близкое к ненормальному. И все-таки я действовал осмысленно. Но в момент гибели Анастасии я вообще не понимал, что происходит. Я потерял полностью над собой контроль. Если по-честному, это был совершеннейший аффект», — признался Соколов.

Ранее осужденный пригрозил дойти до президента, чтобы добиться справедливого приговора.

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