В Пензе началась VII международная конференция по Ключевскому

Непререкаемый авторитет для историков, краеведов, лингвистов, философов, Василий Ключевский по-прежнему будоражит умы ученых. В Пензе началась VII международная конференция, посвященная 180-летию со дня рождения знаменитого академика. Из-за коронавируса она проходит в смешанном формате. Иногородние участники наблюдали за действом в онлайн-режиме, местные лично присутствовали на церемонии открытия.
«Ключевский говорил, что задача ученых-историков такая же, как задача физиков, химиков, - с помощью знания законов существования общества, как знания законов природы у физиков и химиков, надо объяснить событие, происходившее в прошлом, и перебросить мостик к настоящему», - пояснил заведующий музеем В. О. Ключевского Александр Плешков.
За три дня заслушают и проанализируют 125 докладов. Всего будет работать семь секций.
«Искание абсолютного, искание освоения бескрайних просторов Евразии, искание удержания лучшего в человеке в ходе его вселенских цивилизационных странствий - труды Ключевского и в наше время остаются актуальными», - подчеркнул участник конференции Павел Гагаев.
Представленные доклады войдут в единый литературный сборник. В некотором смысле он станет биографическим: ряд работ посвящен личности знаменитого земляка.
«Он сын священника, наверное, искра Божья промелькнула над ним. Обратите внимание, с какими трудностями он встречался, по 14 часов пытался читать, чтобы побороть заикание. Талант и трудолюбие сделали свое дело», - рассказал врио 1-го заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Такая конференция проходит раз в пять лет.
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насочинял он много чего, потомкам долго придется разбираться