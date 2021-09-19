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Культура

Юных пензенцев приглашают принять участие в фестивале чтецов

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Молодых жителей Пензы приглашают принять участие в ХIII открытом городском фестивале юных чтецов «Голос надежды». В этом году конкурс посвящен 200-летию русского поэта Николая Алексеевича Некрасова.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции конкурс будет проведен в формате дистанционного интернет-фестиваля.

К участию приглашаются чтецы в возрасте от 6 до 17 лет. Конкурсант должен представить ссылку на видео, размещенное на хостинге YouTube, где он читает стихотворение Некрасова.

«Заявки следует направлять на электронную почту golos-penza@mail.ru до 21 ноября. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8412) 629-699», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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