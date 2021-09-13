В Пензе почтили память композитора Октября Васильевича Гришина

13.09.2021 | 18:53

Природа словно скорбит, говорили те, кто собрался на Новозападном кладбище. В день памяти Октября Васильевича Гришина под аккомпанемент дождя солисты хора пели песни, сочиненные композитором, который умер 40 лет назад, в сентябре 1981-го.

Любовь Кузнецова - из тех, кто знал Октября Гришина лично. Вспоминает, что в день, когда он умер, одна из солисток должна была выйти замуж. Тогда казалось, что все закончится. Но хор выступает до сих пор.

«Моя жизнь вся - это воспоминания, моя судьба целиком и полностью связана с Октябрем Васильевичем», - отметила ветеран хора им. О. Гришина Любовь Кузнецова.

«Сейчас к нам приходит молодежь, и мы с удивлением видим, что им тоже это все нравится, они погружаются в эту атмосферу стихотворения, музыки», - рассказал художественный руководитель хора им. О. Гришина Михаил Андреев.

«Молодежь тянет то, что такие песни, как писал Октябрь Васильевич Гришин, очень душевные. Даже у молодежи (такие, как мы, и 16-летние приходят) они берут за душу», - пояснила солистка хора им. О. Гришина Ольга Соколова.

Члены хора давно хотят осуществить мечту и создать в доме под Рязанью, где вырос композитор, музей. Но пока это не удается сделать.