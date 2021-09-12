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Культура

Пензенцы получили конверты и марки с уникальным гашением

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Пенза вошла в число 12 городов, которые первыми получили новые марочные блоки, посвященные 800-летию Александра Невского.

Это очень престижно, говорит заместитель председателя областного отделения Союза филателистов России Борис Москалев.

Изначально регион опоздал по срокам, потому что тематика марок и конвертов была неизвестна, не успели подать заявку. Помог довод, что в Пензе хранят полотно, которое рассказывает о великом полководце.

«Картина Серова «Ледовое побоище» сейчас в очереди на реставрацию. Картина старинная, с прошлого века. Пришла в негодность. Я хотел ее сначала выставить здесь, хранители не разрешили», - пояснил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Посетители галереи увидят полотно в следующем году. А пока у любителей-филателистов есть возможность получить конверты и марки с уникальным гашением.

«Почта России выпустила блок «Александр Невский». Под этот блок выпущен специальный конверт и штемпель», - сообщил Борис Москалев.

Такие конверты отправить по почте можно, но из-за редкости и уникальности вряд ли кто станет так делать.

Также пришедшие в Музей одной картины, где состоялось мероприятие, увидели фильм «Александр Невский».

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

что то этим сашкой с невы придостали немного

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