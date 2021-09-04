Купринский праздник в Наровчате впервые прошел в онлайне

04.09.2021 | 16:30

Известный российский актер Андрей Зибров стал экскурсоводом. В музее А. И. Куприна в Наровчате артист рассказывает о доме писателя, его детских годах, родителях.

«7 сентября 1870 года родился младенец Александр. На 40-й день после рождения его крестили в Покровском соборе, который находится в двух шагах от дома-музея», - начал повествование артист.

Экскурсия Зиброва - часть 37-го Купринского праздника. Он впервые проходит в онлайн-режиме - из-за коронавируса. Организаторы подготовили четырехчасовую программу для зрителей.

«Этот формат позволяет нам расширить границы праздника - таким образом, мы надеемся, что посетителей будет гораздо больше традиционного количества, - а также позволяет нам применять современные технологии», - отметила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Все желающие смогли побывать на заседании круглого стола. Его посвятили синтезу современного искусства и творчества Александра Ивановича. Затем прошел небольшой концерт у памятника писателю.

Продолжила программу премьера фильма «Петербург Куприна», снятого сотрудниками пензенского Литературного музея в Северной столице и ее окрестностях.

«В 1992 году открылся музей Щербова. В экспозиции представлены фотографии и документы, рассказывающие о дружбе двух замечательных людей. Именно она повлияла на решение Куприна переехать в Гатчину», - рассказала специалист по связям с общественностью объединения литературно-мемориальных музеев области Алла Аксенова.

В числе прочего были подведены итоги литературного конкурса «Гранатовый браслет». Современные писатели, ставшие лауреатами, приехали из разных городов страны. Кроме подарков и памятных знаков они получили денежные премии.