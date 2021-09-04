Культура

Купринский праздник в Наровчате впервые прошел в онлайне

Печать

Известный российский актер Андрей Зибров стал экскурсоводом. В музее А. И. Куприна в Наровчате артист рассказывает о доме писателя, его детских годах, родителях.

«7 сентября 1870 года родился младенец Александр. На 40-й день после рождения его крестили в Покровском соборе, который находится в двух шагах от дома-музея», - начал повествование артист.

Экскурсия Зиброва - часть 37-го Купринского праздника. Он впервые проходит в онлайн-режиме - из-за коронавируса. Организаторы подготовили четырехчасовую программу для зрителей.

«Этот формат позволяет нам расширить границы праздника - таким образом, мы надеемся, что посетителей будет гораздо больше традиционного количества, - а также позволяет нам применять современные технологии», - отметила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Все желающие смогли побывать на заседании круглого стола. Его посвятили синтезу современного искусства и творчества Александра Ивановича. Затем прошел небольшой концерт у памятника писателю.

Продолжила программу премьера фильма «Петербург Куприна», снятого сотрудниками пензенского Литературного музея в Северной столице и ее окрестностях.

«В 1992 году открылся музей Щербова. В экспозиции представлены фотографии и документы, рассказывающие о дружбе двух замечательных людей. Именно она повлияла на решение Куприна переехать в Гатчину», - рассказала специалист по связям с общественностью объединения литературно-мемориальных музеев области Алла Аксенова.

В числе прочего были подведены итоги литературного конкурса «Гранатовый браслет». Современные писатели, ставшие лауреатами, приехали из разных городов страны. Кроме подарков и памятных знаков они получили денежные премии.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте