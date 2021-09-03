В Пензе выставили работы бывшего директора художественного училища

Полина Арюткина ознакомилась с творчеством бывшего директора и преподавателя Пензенского художественного училища Николая Петрова. Первокурсница внимательно рассмотрела полотна, а чтобы пример мастера в любой момент был перед глазами, сфотографировала картины.
«Его работы - это образцы русской классической школы живописи, и тут есть, чему поучиться», - рассказала студентка Пензенского художественного училища Полина Арюткина.
В выставочном зале учреждения образования собраны картины Николая Петрова и его талантливых учеников. Однако рука мастера видна невооруженным глазом: у художника был свой неповторимый почерк.
«Во-первых, верность натуре. Если это портрет, то человек должен иметь свои характерные черты в этом рисунке - такие, как в натуре. То есть человек, которого нарисовали, должен себя не просто узнать, а должен, может, даже и прослезиться, потому что в рисунке может быть открыта какая-то особенная грань, сущность этого человека», - подчеркнул заведующий музейно-выставочным фондом Пензенского художественного училища Дмитрий Димаков.
То же самое касается и живописных этюдов - не просто размазывание краски по холсту. Специалисты утверждают, что Николай Федорович умел работать и с цветом, и пространством. Часть полотен для экспозиции предоставила Пензенская картинная галерея.
«Та реальная жизнь, торговые лавки на Московской, люди, которые жили тогда, - для нас это бесценные документы эпохи. Петров - великолепный мастер и пейзажей, и натюрмортов, и портретов. Творчество Петрова возвращает к жизни его имя, возвращает память», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.
В следующем году в честь 150-летия художника в стенах картинной галереи откроется большая выставка. А этот вернисаж можно приурочить в другой дате, печальной - Николая Петрова не стало 80 лет назад.
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А у нас один художник говорит,что химере дырявого коня будут преклоняться и боготворить через 100(сто) лет,если сохранится.
Для этого вероятно нужно уничтожить работы других мастеров?