Культура

В Пензе выставили работы бывшего директора художественного училища

Печать

Полина Арюткина ознакомилась с творчеством бывшего директора и преподавателя Пензенского художественного училища Николая Петрова. Первокурсница внимательно рассмотрела полотна, а чтобы пример мастера в любой момент был перед глазами, сфотографировала картины.

«Его работы - это образцы русской классической школы живописи, и тут есть, чему поучиться», - рассказала студентка Пензенского художественного училища Полина Арюткина.

В выставочном зале учреждения образования собраны картины Николая Петрова и его талантливых учеников. Однако рука мастера видна невооруженным глазом: у художника был свой неповторимый почерк.

«Во-первых, верность натуре. Если это портрет, то человек должен иметь свои характерные черты в этом рисунке - такие, как в натуре. То есть человек, которого нарисовали, должен себя не просто узнать, а должен, может, даже и прослезиться, потому что в рисунке может быть открыта какая-то особенная грань, сущность этого человека», - подчеркнул заведующий музейно-выставочным фондом Пензенского художественного училища Дмитрий Димаков.

То же самое касается и живописных этюдов - не просто размазывание краски по холсту. Специалисты утверждают, что Николай Федорович умел работать и с цветом, и пространством. Часть полотен для экспозиции предоставила Пензенская картинная галерея.

«Та реальная жизнь, торговые лавки на Московской, люди, которые жили тогда, - для нас это бесценные документы эпохи. Петров - великолепный мастер и пейзажей, и натюрмортов, и портретов. Творчество Петрова возвращает к жизни его имя, возвращает память», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В следующем году в честь 150-летия художника в стенах картинной галереи откроется большая выставка. А этот вернисаж можно приурочить в другой дате, печальной - Николая Петрова не стало 80 лет назад.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

А у нас один художник говорит,что химере дырявого коня будут преклоняться и боготворить через 100(сто) лет,если сохранится.

Для этого вероятно нужно уничтожить работы других мастеров?

Гость||

Шизоид писал(a):

А у нас один художник говорит,что химере дырявого коня будут преклоняться и боготворить через 100(сто) лет,если сохранится.

Для этого вероятно нужно уничтожить работы других мастеров?

Опять на форуме высер психически больного человека.

Гость||

Гость писал(a):

Опять на форуме высер психически больного человека.
Так не высерайся,без тебя вони не было...

Гость||

Гость писал(a):

Так не высерайся,без тебя вони не было...
Через 100 лет пензенского Кентавра признают объектом культурного наследия. Скульптура качественная. Будет стоять многие тысячи лет.

Гость||

Когда выставят работа Кирилла Застрожного?

Гость||

Гость писал(a):

Через 100 лет пензенского Кентавра признают объектом культурного наследия. Скульптура качественная. Будет стоять многие тысячи лет.
И кто психически больной?

В стране БЕДА! Вирус бескультурия страшнее других вирусов,от него никто не умирает,но выкашивает целые поколения.Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство. Этому масса исторических примеров.

Отсутствие морали приводит к деградации общества,культура убивается на глазах(дырявая лошадь с лицом Героя Советского союза Ю.А.Гагарина).

Это современная война в СМИ и культуре для расчеловечивания и разделения людей.

А запрос на духовность и нравственность в обществе есть.

Гость||

Гость писал(a):

Когда выставят работа Кирилла Застрожного?
Кстати да, интересно, какое отношение Застрожный имеет вообще к живописи

Гость||

Гость писал(a):

Через 100 лет пензенского Кентавра признают объектом культурного наследия. Скульптура качественная. Будет стоять многие тысячи лет.
Это он решил скинуть Курдову с поста министра культуры и занять её место или местный бомонд так шутит?

Гость||

Нельзя убирать. Мы на пороге новой традиции- раскрашивании в цвета радуги радужного.

Гость||

Гость писал(a):

Нельзя убирать. Мы на пороге новой традиции- раскрашивании в цвета радуги радужного.
Если скрытая пропаганда "радуги",то это против основного закона, КОНСТИТУЦИИ страны.

Фонтан - общественное место,где много детей.

Имя: Гость
Комментарий:

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