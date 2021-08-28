Пензенский журнал «Сура» отметил свое 30-летие

28.08.2021 | 20:31

Журналу «Сура» исполнилось 30 лет. Юбилей печатного издания отметили в историческом корпусе Лермонтовкой библиотеки. На встречу пришли писатели, поэты, музыканты - те, кто публиковал свои работы на страницах сборника, и те, кто читал его регулярно.

«Я знаю, что редакция относится очень серьезно к отбору статей, дает возможность публиковаться в журнале и молодым авторам, но в большинстве своем это маститые писатели, поэты. Мне очень нравится, что это разноплановый журнал и огромное количество авторов - не только из Пензенской области, но и со всей России - участвует в этом журнале», - отметил врио 1-го заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Со временем «Сура» сильно изменилась: иной формат, новые разделы, появились фотографии, цветные вставки.

«18 лет журнал находится в структуре библиотеки имени Лермонтова. Мы единственная библиотека в Российской Федерации, которая имеет в своей структуре журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. Журнал выходит шесть раз в год, тираж - 600 экземпляров», - пояснила директор областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

«Литературный журнал - это прививка от бескультурья, беспамятства. Великий гуманист Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что культура - это прежде всего память», - рассказал главный редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин.

Редакция «Суры» (семь человек) уже готовит новый, юбилейный номер журнала.