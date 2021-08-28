Культура

Пензенский журнал «Сура» отметил свое 30-летие

Печать

Журналу «Сура» исполнилось 30 лет. Юбилей печатного издания отметили в историческом корпусе Лермонтовкой библиотеки. На встречу пришли писатели, поэты, музыканты - те, кто публиковал свои работы на страницах сборника, и те, кто читал его регулярно.

«Я знаю, что редакция относится очень серьезно к отбору статей, дает возможность публиковаться в журнале и молодым авторам, но в большинстве своем это маститые писатели, поэты. Мне очень нравится, что это разноплановый журнал и огромное количество авторов - не только из Пензенской области, но и со всей России - участвует в этом журнале», - отметил врио 1-го заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Со временем «Сура» сильно изменилась: иной формат, новые разделы, появились фотографии, цветные вставки.

«18 лет журнал находится в структуре библиотеки имени Лермонтова. Мы единственная библиотека в Российской Федерации, которая имеет в своей структуре журнал современной литературы, культуры и общественной мысли. Журнал выходит шесть раз в год, тираж - 600 экземпляров», - пояснила директор областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

«Литературный журнал - это прививка от бескультурья, беспамятства. Великий гуманист Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что культура - это прежде всего память», - рассказал главный редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин.

Редакция «Суры» (семь человек) уже готовит новый, юбилейный номер журнала.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте