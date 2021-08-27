Пензенцы увидят личные вещи Иосифа Кобзона и Андрея Дементьева

27.08.2021 | 17:47

В среду, 1 сентября, в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в восьмой раз пройдет мероприятие «Твой день! Твой форум! Твоя Лермонтовка!».

Форум откроется в 11:00 показом документального фильма «Легендарный Рамеев» о создателе первой отечественной ЭВМ и целой школы вычислительной техники в Пензенской области Башире Рамееве.

В 12:00 начнут работу сразу несколько площадок для подростков: «Словарный экспресс», «Школа наших предков», квест-игра «Тайна семи мастеров».

В 13:00 в выставочном зале библиотеки состоится открытие экспозиции под названием «Превратились в белых журавлей». Она посвящена памяти двух выдающихся людей - Андрея Дементьева и Иосифа Кобзона.

На выставке представлены фотографии Лермонтовских праздников в музее-заповеднике «Тарханы», портреты, книги с автографами разных лет, отзывы, а также личные вещи поэта и певца.

Кроме того, в этот день стартует краеведческий видеопроект «Интересное об известном», в каждом выпуске которого можно найти малоизвестные и удивительные факты о целом ряде популярных у пензенцев мест.

«Весь день в фойе библиотеки будет работать большая выставка книг «Мир знаний открывает книга», а Звездный зал примет всех желающих познакомиться с его экспозицией», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.