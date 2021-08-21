В Пензе выступило городское кавер-трио «Бордо»

Концерт больше напоминал встречу старых друзей: немного зрителей, сидевших в нескольких метрах от артистов, старые виниловые пластинки, создающие атмосферу камерного вечера, и все - под открытым небом. Во дворе «Дома Бадигина» выступило кавер-трио «Бордо».
Свое восхождение на большую сцену ребята только начинают. Раньше это был дуэт, теперь к музыкантам присоединился ударник Илья Селиванов.
«Денис мне как-то встретился на Московской и говорит: «Мне сон снился, представляешь? Надо срочно группу собирать! Пойдем к нам играть». Я думаю: а чего, пойдем. Так и начали играть. Такая коротенькая история», - рассказал музыкант.
Репертуар у группы разнообразный: песни из фильмов, хиты российских и зарубежных исполнителей.
«Также несколько авторских песен. Вишенкой на торте будет самая любимая песня: Roxette - Listen to Your Heart», - сообщила музыкант Надежда Антонова.
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У меня теща каждый день устраивает концерты.