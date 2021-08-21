Культура

В Пензе выступило городское кавер-трио «Бордо»

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Концерт больше напоминал встречу старых друзей: немного зрителей, сидевших в нескольких метрах от артистов, старые виниловые пластинки, создающие атмосферу камерного вечера, и все - под открытым небом. Во дворе «Дома Бадигина» выступило кавер-трио «Бордо».

Свое восхождение на большую сцену ребята только начинают. Раньше это был дуэт, теперь к музыкантам присоединился ударник Илья Селиванов.

«Денис мне как-то встретился на Московской и говорит: «Мне сон снился, представляешь? Надо срочно группу собирать! Пойдем к нам играть». Я думаю: а чего, пойдем. Так и начали играть. Такая коротенькая история», - рассказал музыкант.

Репертуар у группы разнообразный: песни из фильмов, хиты российских и зарубежных исполнителей.

«Также несколько авторских песен. Вишенкой на торте будет самая любимая песня: Roxette - Listen to Your Heart», - сообщила музыкант Надежда Антонова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

У меня теща каждый день устраивает концерты.

Гость||

Теща под хвоста даёт. Но, орет.

Гость||

Усадили дуралеев

Гость||

В красненьким хорошая старушка

Гость||

Почему к ним нет претензий по авторским правам. Ничего личного, просто так много кавер групп и все берут деньги за свои концерты, а с правообладателем не делятся...

Гость||

Интересные ребята!

Гость||

Почему не освещают такие мероприятия заранее? Глядишь, и зрителей было бы больше!!!

Имя: Гость
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