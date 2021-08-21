Культура

У «Дома офицеров» устроили ярмарку кружков для детей

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Пока одни малыши занимались живописью, другие ловко переставляли фигурки на шахматной доске. Ребята могли попробовать себя в чем угодно, ведь перед ними и их родителями стоит непростой выбор: в какой кружок или секцию пойти.

В центре культурного развития «Дом офицеров» - более 20 клубных формирований, среди них - студия русской культуры «Клевер». Ребята, занимающиеся в ней, узнают об обрядах, которые проводились на Руси, знакомятся с традиционными костюмами и, конечно же, поют.

«Мы ищем любых детей от 3 лет. Все можно развить, все можно привить ребенку. Мы активно пытаемся развиваться, чтобы продвигать культуру русской народности в людях, делать ее более популярной», - отметила преподаватель студии традиционной русской культуры «Клевер» Анастасия Жаткина.

«Некоторые родители говорят: «Ой, мой ребенок, наверное, не подойдет, потому что у него нет слуха, чувства ритма». Мы всему научим!» - заявила преподаватель студии традиционной русской культуры «Клевер» Серафима Кожушко.

И если некоторые уже определились с выбором, то самые маленькие посетители ярмарки пока только думают над тем, что их привлекает.

«Он у нас не готов, но уже первый шаг есть. Думаю, чуть подальше мы придем, а пока - если только в «развивашку» с 4 до 5. И на танцы, может быть, еще», - поделилась планами жительница Пензы Ольга Хрянина.

Организаторы ярмарки говорят, что это мероприятие теперь будет проходить регулярно. Впереди - новый сезон, а значит, кружки и секции с удовольствием примут в свои ряды активных и творческих ребят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Спасибо за ярмарку) молодцы, удивляете творчеством, каждый раз что-то новое.

Живем напротив и всегда выходим как музыка начинает играть!

Гость||

В Пензе, на ул.Кирова, 18, "студия танца" (кривляний), в которой называющие себя "тренерами" - наглые девицы и парень. 20 августа, около 18 часов, ожидающие "тренировки" мальчики с высокого крыльца бросали пластиковой бутылкой в проходящих по тротуару граждан. Вместо разъяснительной беседы с мальчиками, внушения, что так себя вести нельзя, "тренеры" заявили, что это дети, они играют. Парень постоянно ухмылялся, что создавало впечатление его неадекватности. У одной девицы такой писклявый голос и кривлянья, что, если бы она сама слышала и видела себя, ей самой стало бы противно.

"Тренеры" эти, постоянно оставляли детей в зале одних.

Гость||

Странный пост... Ни чего толком понять не возможно. Что за ТРЕНЕРЫ и чего они и кто они ...

Гость||

Непонятно, кто вообще допустил их заниматься с детьми.

Гость||

21:44 вы сами в адеквате? После того, как в вас малолетний ублюдок бросил бутылку, собираетесь вести с ним беседы????у меня эта бутылка в его рожу мигом обраткой полетела бы, и на Великом могучем я б ему рассказала всë. У меня так один попытался ногами болтать в маршрутке, меня задевая.... Уважайте и любите себя, ведь не в мусорке вы себя нашли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ой, мой ребенок, наверное, не подойдет, потому что у него нет слуха, чувства ритма». Мы всему научим!»
Мне бездарный булаткин сразу вспомнился, абсолютный ноль

Гость||

Когда будет директор порядочный в Доме офицеров, тогда и пойдем!

Гость||

А чем Вам директор не угодил?

Гость||

08:24 вы в маршрутке себя нашли. А это похлеще мусорки.

Имя: Гость
Комментарий:

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