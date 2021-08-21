У «Дома офицеров» устроили ярмарку кружков для детей

21.08.2021 | 17:56

Пока одни малыши занимались живописью, другие ловко переставляли фигурки на шахматной доске. Ребята могли попробовать себя в чем угодно, ведь перед ними и их родителями стоит непростой выбор: в какой кружок или секцию пойти.

В центре культурного развития «Дом офицеров» - более 20 клубных формирований, среди них - студия русской культуры «Клевер». Ребята, занимающиеся в ней, узнают об обрядах, которые проводились на Руси, знакомятся с традиционными костюмами и, конечно же, поют.

«Мы ищем любых детей от 3 лет. Все можно развить, все можно привить ребенку. Мы активно пытаемся развиваться, чтобы продвигать культуру русской народности в людях, делать ее более популярной», - отметила преподаватель студии традиционной русской культуры «Клевер» Анастасия Жаткина.

«Некоторые родители говорят: «Ой, мой ребенок, наверное, не подойдет, потому что у него нет слуха, чувства ритма». Мы всему научим!» - заявила преподаватель студии традиционной русской культуры «Клевер» Серафима Кожушко.

И если некоторые уже определились с выбором, то самые маленькие посетители ярмарки пока только думают над тем, что их привлекает.

«Он у нас не готов, но уже первый шаг есть. Думаю, чуть подальше мы придем, а пока - если только в «развивашку» с 4 до 5. И на танцы, может быть, еще», - поделилась планами жительница Пензы Ольга Хрянина.

Организаторы ярмарки говорят, что это мероприятие теперь будет проходить регулярно. Впереди - новый сезон, а значит, кружки и секции с удовольствием примут в свои ряды активных и творческих ребят.