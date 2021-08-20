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Культура

В «Кукольном доме» покажут спектакль для самых маленьких

Печать

79-й сезон «Кукольного дома» начнется с премьеры. Спектакль «Счастливый день» предназначен для самых маленьких зрителей. Возрастной ценз 2+. На данный момент подобных постановок с репертуаре театра нет. Над созданием композиции работала семейная пара из Оренбурга, хорошие друзья пензенской труппы Александр и Марина Яриловы.

«Главная идея - что ребенок познает мир. Вот впервые Гусенок попадает в этот лес, встречается там и с птичками, и с лягушками, и с бабочками. Это первый спектакль для ребенка. Своего ребенка, когда ему исполнится два года, лучше привести именно на этот спектакль. Здесь мы не пугаем ребенка, все красиво», - пояснил художественный руководитель театра кукол «Пьеро» (г. Оренбург) Александр Ярилов.

И для постановщиков это не просто спектакль, это произведение, в которое они вложили частичку себя и посвятили «Счастливый день» своему любимому внуку.

«Все, что здесь происходит, все персонажи - это он, только в разных ипостасях, разные детские его интонации. Хитроватая Лиса, простоватый Ежик, сама Аленка - это портрет Мишкин, я делала его портрет», - поделилась главный художник театра кукол «Пьеро» (г. Оренбург) Марина Ярилова.

Декорации для спектакля создавались по образу места, где семья Яриловых прожила долгие годы - села Красногор в Оренбургской области. Импровизированное поле украшают пижма, репей, одуванчик - одни из самых популярных растений на Урале.

«Эта невероятная любовь к краю, к месту, к этой родине, к маленькой родинке, прямо к родинке на теле - это и есть этот спектакль», - подчеркнула Марина Ярилова.

А вот отпуск у актеров «Кукольного дома» получился рабочий. Гастроли по России, ближнему зарубежью. Но на этом тур не заканчивается.

«Уезжаем в Рязань, затем мы едем в Белгород, затем в Москву. Так что, в принципе, ловите нас в городе», - рассказал художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Когда наконец у пензенского кукольного театра будет свое помещение с зрительным залом? Верните Орленок на московской! Губернаторы меняются, все обещания остаются на словах

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"Мы говорим о том, что сегодня XXI век, технологический век, век зрелища. Если мы хотим, чтобы в этот театр люди ходили и хотели сюда ходить, значит, он должен быть конкурентным. Если мы построили сцену сельского клуба, он так и останется сельским клубом», — подчеркнул художественный руководитель театра Владимир Бирюков.

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