В Пазелках членов правительства избили вениками

20.06.2021 | 18:50

Членов пензенского правительства избили в Пазелках. К счастью, вениками. Таков обряд в традиционном мордовском празднике Покш Эрзянь Чи.

Считается, что он отгоняет злых духов и всякую заразу, говорят даже коронавирус.

«Очень интересно и необычно. Очень благоприятная атмосфера, добрые люди», - поделился впечатлениями врио начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

В маленьком селе Бессоновского района отмечали большой мордовский день. Церемонию зажжения священного огня проводили гости из соседней республики. Хранители культурных традиций молились о теплом дожде, богатом урожае, здоровье и процветании эрзян, после чего запустили хоровод.

На центральном поле в Пазелках работало несколько площадок. На выставке ремесленников свои поделки представила мастерица из Торбеевского района Людмила Беськаева.

«Народу много, все такие доброжелательные. Мы приехали вечером. Нас тут и покормили, и встретили. Танцы здесь устроили», - рассказала Людмила.

На песочном татами соревновались борцы. Представитель соседнего села, Чемодановки, Антон Миряев был готов положить на лопатки всех соперников.

«Я мокша. Самбо занимаюсь с девяти лет, являюсь кандидатом в мастера спорта и по самбо, и по дзюдо», - пояснил спортсмен.

Победителю среди борцов достался приз - баран.

На главной сцене выступали творческие коллективы, молодежь каталась на новых огромных качелях. Пока гости праздника нагуливали аппетит, неподалеку закипала селянка.

«В состав этого блюда входит свинина. Готовится блюдо просто. Режется мясо, сначала томится часа полтора, потом добавляется картошка, морковь, лук. Готовится исключительно на дровах», - поделился рецептом повар-любитель Юрий Полежаев.

Сытый и довольный народ гулял до позднего вечера.