Культура

Пензенский «Вертоград» получил Гран-при международного фестиваля

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«Вертоград» привез из Мордовии награды IV Международного фольклорного фестиваля «Предания старины». В музыкальном конкурсе принимали участие десятки ансамблей со всех уголков страны, но именно пензенскую этно-фолк-группу жюри признало лучшей в одной из номинаций. Ранее артисты Центра культуры и досуга становились в Саранске лишь лауреатами разных степеней, и вот - долгожданный Гран-при.

«Мы там уже как родные, нас ждут, приглашают. Мы с радостью туда ездим. Пенза и Мордовия тесно переплетены культурами, в песнях очень часто встречается их распевность, они близки нам по духу», - отметила руководитель группы Анастасия Угарова.

Эксперты фестиваля оценили не только вокальные данные, но и сценические наряды артистов с берегов Суры. Некоторые костюмы - музейные экспонаты, им более 100 лет.

Помимо Гран-при, худрук «Вертограда» Анастасия Угарова удостоилась диплома как лучший руководитель.

«Я брала с собой своих детей - детский фольклорный ансамбль «Верея». Мы базируемся в детской музыкальной школе № 4 Пензы. Представили программу как с ансамблем, так и сольную, и дуэт. Тоже все получили лауреатство», - рассказала она.

После очередной значимой победы участники «Вертограда» отдыхать не собираются. Их ожидает множество мероприятий, а в начале июля пензенской этно-фолк-группе предстоит новое творческое испытание - международный фестиваль-конкурс в Тульской области.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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