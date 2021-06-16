Культура

В картинной галерее Пензы расскажут о старинных свадебных обрядах

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В субботу, 19 июня, в лектории картинной галереи пройдет встреча, посвященная русскому свадебному обряду на территории Пензенской губернии в начале XX века.

Свадьба на Руси была торжеством из торжеств и воспринималась как событие, равное по значению едва ли не рождению. Это был сложный обряд, который совершался в строгой последовательности, все действия в нем обладали собственным смыслом.

«В каждой местности обряд имел свои особенности. Как проходила свадьба на территории Пензенского края, что входило в приданое невесты, зачем «отбивались кладкой», почему на девичнике невеста плакала, что скрывалось за обычаем «бить горны», кто такие «подменные невесты»? Вы узнаете об этом и многом другом», - пообещали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В основу лекции легли материалы, собранные в этнографических экспедициях.

Начало в 16:00.

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