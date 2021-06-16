Пензенским ценителям искусства показали сюрреалистический танец

Огромный глаз, туфелька, губы и человек - это не случайный набор слов. Элементы постановки современного балета дополнили выставку «Сюрреализм - это я»: 107 оригинальных графических работ испанского художника Сальвадора Дали, ожившие работы мастера в мультимедийном шоу и уникальный танец для всех любителей искусства.
«Он о том, как рождается творчество, как появляется внутри, как проявляется и пульсирует. В конце сны оживают», - пояснила режиссер-постановщик Альфия Чатаева.
Одноактный балет под названием «Сальвадор» появился около двух лет назад и до премьеры в картинной галерее был показан на выставке в Санкт-Петербурге. Но именно в Пензе родился симбиоз мультимедийного шоу и вечера искусства.
«Пытаться рассчитать алгеброй гармонию здесь бесполезно, хотя когда начинаешь вживаться в действо, то отдельные моменты уже понятны», - отметил директор Пензенской картиной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.
Сюрреалистический танец снова разнообразит выставку графики Сальвадора Дали 25 июня.
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