Пензенским ценителям искусства показали сюрреалистический танец

16.06.2021 | 20:30

Огромный глаз, туфелька, губы и человек - это не случайный набор слов. Элементы постановки современного балета дополнили выставку «Сюрреализм - это я»: 107 оригинальных графических работ испанского художника Сальвадора Дали, ожившие работы мастера в мультимедийном шоу и уникальный танец для всех любителей искусства.

«Он о том, как рождается творчество, как появляется внутри, как проявляется и пульсирует. В конце сны оживают», - пояснила режиссер-постановщик Альфия Чатаева.

Одноактный балет под названием «Сальвадор» появился около двух лет назад и до премьеры в картинной галерее был показан на выставке в Санкт-Петербурге. Но именно в Пензе родился симбиоз мультимедийного шоу и вечера искусства.

«Пытаться рассчитать алгеброй гармонию здесь бесполезно, хотя когда начинаешь вживаться в действо, то отдельные моменты уже понятны», - отметил директор Пензенской картиной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Сюрреалистический танец снова разнообразит выставку графики Сальвадора Дали 25 июня.