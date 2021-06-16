Культура

Пензенским ценителям искусства показали сюрреалистический танец

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Огромный глаз, туфелька, губы и человек - это не случайный набор слов. Элементы постановки современного балета дополнили выставку «Сюрреализм - это я»: 107 оригинальных графических работ испанского художника Сальвадора Дали, ожившие работы мастера в мультимедийном шоу и уникальный танец для всех любителей искусства.

«Он о том, как рождается творчество, как появляется внутри, как проявляется и пульсирует. В конце сны оживают», - пояснила режиссер-постановщик Альфия Чатаева.

Одноактный балет под названием «Сальвадор» появился около двух лет назад и до премьеры в картинной галерее был показан на выставке в Санкт-Петербурге. Но именно в Пензе родился симбиоз мультимедийного шоу и вечера искусства.

«Пытаться рассчитать алгеброй гармонию здесь бесполезно, хотя когда начинаешь вживаться в действо, то отдельные моменты уже понятны», - отметил директор Пензенской картиной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Сюрреалистический танец снова разнообразит выставку графики Сальвадора Дали 25 июня.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

Говно хотят втюхать вместо фиалки... Никому болше не нужны? Но "Они так видят",а нам зачем?

Гость||

Безобразие! Раньше то такого не было, Дали какие то, в СССР если танец так танец, а не этот капиталистический разврат!

Гость||

Вытаращенные глаза страшного Застрожного.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пытаться рассчитать алгеброй гармонию здесь бесполезно
правильно зачем козе баян

Имя: Гость
Комментарий:

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