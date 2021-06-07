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Культура

Участники студии детского танца зарядили пензенцев позитивом

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Два года ждали воспитанники студии детского эстрадного танца «РАЖ», их родители и поклонники большого концерта, традиционного в конце учебного года. Зато к финалу сезона в 2021 году у ребят накопилось столько позитивной энергии, что они заряжали ею всех, кто находился в зале драматического театра, без исключения.

«РАЖ» - участник многочисленных конкурсов и фестивалей, обладатель призов, дипломов, с 2019-го носит звание образцового.

«Мы даже не заметили, как в Доме народного творчества образовался ряд достаточно сильных, ярких, талантливых коллективов, которые себя показывают и могут конкурировать с профессиональными коллективами Пензенской области. И «РАЖ», конечно же, в их числе», - отметил директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

Телевизионная версия зажигательного выступления студии детского эстрадного танца «РАЖ» выйдет в эфир на 11 канале.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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