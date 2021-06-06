Фестиваль «Белинская весна» прошел в новом формате

06.06.2021 | 19:02

В воскресенье, 6 июня, в Пензенской области состоялся межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна». Мероприятие провели на родине критика в Белинском и посвятили 210-летию со дня его рождения.

«Белинская весна» прошла в регионе уже в третий раз и стала более «литературной» по сравнению с предыдущими. Организаторы представили литературное творчество в различных форматах. Для гостей организовали экскурсии, лекции, мастер-классы, передвижные выставки, презентации.

Фестиваль охватил всю территорию музея-усадьбы В. Г. Белинского, а также исторический центр города: улицы Белинскую, Барышева, Ленина.

Открыло мероприятие торжественное возложение цветов к памятнику известного критика. Затем гостей фестиваля пригласили на костюмированное представление в исторический комплекс «Уездный город» на Белинской улице.

Туристы увидели улицы старого Чембара с «Кварталом ремесленников», «Музейный квартал», ознакомились с экспонатами передвижных выставок. Желающие могли отправиться в пешеходную экскурсию по местам провинциального городка, в обзорную или театрализованную экскурсии в мемориальный дом.

Также участники праздника побывали в библиозонах, на интерактивных площадках, которые развернули крупные библиотеки из Пензы.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в 11:30. На сцене выступили артисты областного драмтеатра, солисты и коллективы Пензенской филармонии, представители Белинского и Кузнецкого районов.

Самой яркой частью мероприятия стало модное дефиле, организованное в рамках конкурса исторического костюма. Гостям фестиваля продемонстрировали одежды учащихся гимназий, военных, барышень, крестьян, кавалеров.

Впервые в рамках фестиваля состоялось награждение премией имени В. Г. Белинского «Я в мире боец», на данный момент единственной в жанре литературной критики в России.