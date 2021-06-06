Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|16:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Культура

Фестиваль «Белинская весна» прошел в новом формате

Печать

В воскресенье, 6 июня, в Пензенской области состоялся межрегиональный литературный фестиваль «Белинская весна». Мероприятие провели на родине критика в Белинском и посвятили 210-летию со дня его рождения.

«Белинская весна» прошла в регионе уже в третий раз и стала более «литературной» по сравнению с предыдущими. Организаторы представили литературное творчество в различных форматах. Для гостей организовали экскурсии, лекции, мастер-классы, передвижные выставки, презентации.

Фестиваль охватил всю территорию музея-усадьбы В. Г. Белинского, а также исторический центр города: улицы Белинскую, Барышева, Ленина.

Открыло мероприятие торжественное возложение цветов к памятнику известного критика. Затем гостей фестиваля пригласили на костюмированное представление в исторический комплекс «Уездный город» на Белинской улице.

Туристы увидели улицы старого Чембара с «Кварталом ремесленников», «Музейный квартал», ознакомились с экспонатами передвижных выставок. Желающие могли отправиться в пешеходную экскурсию по местам провинциального городка, в обзорную или театрализованную экскурсии в мемориальный дом.

Также участники праздника побывали в библиозонах, на интерактивных площадках, которые развернули крупные библиотеки из Пензы.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в 11:30. На сцене выступили артисты областного драмтеатра, солисты и коллективы Пензенской филармонии, представители Белинского и Кузнецкого районов.

Самой яркой частью мероприятия стало модное дефиле, организованное в рамках конкурса исторического костюма. Гостям фестиваля продемонстрировали одежды учащихся гимназий, военных, барышень, крестьян, кавалеров.

Впервые в рамках фестиваля состоялось награждение премией имени В. Г. Белинского «Я в мире боец», на данный момент единственной в жанре литературной критики в России.

0
0
0
0
 
Гость||

А почему нельзя заранее анонсировать подобные мероприятия?

Гость||

Итак, чтобы людьми было легче управлять, их нужно отучить много думать. Мышление среднестатистического гражданина должно оставаться на уровне мышления подростка.

Как это осуществляется на деле?

1) Шаблоны и стереотипы значительно облегчают мышление. Чем больше в голове трафаретов и общепризнанных точек зрений, тем меньше простора для собственной мысли. Особое значение занимает мнение «авторитетов», выступающих в СМИ – артистов, спортсменов, политиков, телеведущих: если все время слушать их, то не придется трудиться над составлением собственного мнения.

2) Обыватель должен мыслить строго оценочно. Оценки должны носить категоричный, однозначный характер: вот это добро, а вот это зло; это хорошо, а это плохо; это белое, а это черное – третьего не дано, никаких серых оттенков и полутонов.

3) Чем по сути занимается гражданин, расслабляясь после работы перед телевизором? Получает эмоции и ржет. Юмористические передачи (а равно как и смешные картинки и видео, и «высказывания» в Интернете) занимают львиную долю досуга обывателей. Однако этот юмор не требует умственных усилий, в основном он плоский (как для детей), или пошло-туалетно-матерный (как вариант – «циничный», но тоже тупой). Лучший юмор для граждан, это так называемая «ржака» - когда какое-то неадекватное действие, не требующее раздумий, вызывает реакцию смеха.

4) На минимизацию привычки мыслить направлена вся многообразная индустрия развлечений – по 50 каналов телевидения в каждом доме, всевозможные шоу, торгово-развлекательные комплексы, бары, клубы и кафе, алкоголь. Чем бы народ не был занят – главное, чтобы не мешал.

Надеюсь, никто не будет спорить, что «Дом-2», передачи по ТНТ, сериалы и музыкальные клипы, а равно как и кликанье мышью в поисках ржаки или половой разрядки на просторах Интернета ну никак не развивают интеллект, а наоборот – подавляют желание шевелить мозгами.

Тупость, сексуальное поведение, агрессия и эпатаж прославляется в телешоу и комедиях. Там наглядно демонстрируется, как это весело и прикольно – быть тупым и неадекватным. Фрикам достается все внимание. Самый часто встречающийся образ в телешоу – это истеричный, капризный, гребанутый на всю голову человек, что ведет себя нарочито эпатажно и требует внимания к себе. Таким фрикам ч

Гость||

Таким фрикам чаще всего хочет подражать молодежь – дабы тоже быть «не таким (-ой) как все», особенным, популярным. Но это «выделение из серой массы» чаще всего заключается в неадекватном поведении, причудливой внешности и странных манерах, но отнюдь не в умственных способностях. И, конечно же, для того, чтобы «не быть как все», обывателями тратится много денег на покупку «эксклюзивной» одежды, аксессуаров, гаджетов и прочего барахла (на что, собственно, индустрия и направлена).

5) Другой насаждаемый «тренд» – ненависть и презрение к окружающим (в том числе, кстати, за их «тупость»). Это подстегивает желание выделяться, приобретая больше статусных вещей. Чем больше индивиды презирают и стремятся унизить друг друга, тем больше они покупают, дабы самоутвердиться. Окружающие должны видеться как источник личного самоудовлетворения (во всех смыслах слова).

6) Гражданину неявно внушается, что смысл его жизнедеятельности – в демонстрации собственной значимости и постоянном получении допинга удовольствия (через потребление, просмотр различных шоу и покупки).

Будь крутым и больше покупай. Превозносись и получай больше кайфа. Телки, бухло, тачки, клубы, бери от жизни все – вот ваш девиз. Триумф ЧСВ и неиссякаемого потока эндорфинов.

7) Массмедиа должны поощрять и развивать в потребителях те эмоции и качества, которые помогут производителям различных товаров и услуг хорошо навариться.

Например:

- Алчность, жадность, стремление к халяве;

- Чувство превосходства, эгоцентризм, нарциссизм, чванство.

- Агрессия, стремление доминировать;

- Сексуальный инстинкт, желание выглядеть привлекательно;

- Желание выделяться, быть особенным, не таким, как все;

- Стремление быть модным, быть «в тренде», не отставать от жизни, чаще менять гардероб и обновлять вещи.

Такие эмоции и стремления в древних культурах принято считать низменными, и я с этим соглашусь. Люди, головы которых забиты подобным, все чаще напоминают стаи грызущихся животных, чем цивилизованное общество. Отсюда мы получаем разобщенных, равнодушных, жестоких друг к другу сограждан.

8) Конечная цель массмедиа – даже не столь отупление через развлечения, сколько формирование потребителя.

Идеальный потребитель должен быть уверен в своей исключительности, быть эгоистич

Гость||

Идеальный потребитель должен быть уверен в своей исключительности, быть эгоистичным и самовлюбленным. Его «Я» и его хотелки должны быть в центре его вселенной. Поощряется не логическое, а эмоциональное отношение к происходящему. Желания человека должны затмевать его реальные потребности. Людей стремятся научить сильно хотеть новые вещи, даже когда в них нет практической нужды.

Идеальная масса – та, которая не станет обдумывать призыв, а сразу пойдет покупать, повинуясь своим желаниям.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самой яркой частью мероприятия стало модное дефиле, организованное в рамках конкурса исторического костюма. Гостям фестиваля продемонстрировали одежды учащихся гимназий, военных, барышень, крестьян, кавалеров
память в мещанском стиле. с иезуитчинкой

Гость||

penzainform.ru писал(a):

награждение премией имени В. Г. Белинского «Я в мире боец», на данный момент единственной в жанре литературной критики в России.
В 2019 году учреждена Всероссийская литературно-критическая премия «Неистовый Виссарион», Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского (г. Екатеринбург).

Гость||

Сегодня всё наше начальство от культуры и искусств увеселялось, улюлюкало и ыгыгыкало, оттопыриваясь на очередном типовом "фестивале", посвящённом, на этот раз, Виссариону Белинскому. Выказывали прилежное поведение, говорили правильные речи - кои надлежало говорить и выказывать, дабы с работы не выгнали. А, между тем, все памятники, посвящённые Неистовому Виссариону, до сих пор стоят, обосранные птичьим говном в двенадцать слоёв, и это считается нормальным. Поём и пляшем дальше! Чей "фестиваль" следующий?

Гость||

Я там познакомился с очень умной женщиной мы все там осмотрели,потом по дороге в Пензу решили продолжить знакомство и пошли ко мне домой,там мы выпили немного вина.И она осталась у меня ночевать это было что то,об этом не говорят.Я очень остался доволен о прошедших выходных,эта фея выпурхнула от меня в 9утра ,короче я в восторге.

Гость||

Мэр города даже порядок неудосужился к празднику навести за что ему зарплату платят бездельнику. Выгнать его надо а поставить грамотного и толкового мэра пусть даже не местного

Гость||

так о почему "весна" в июне ?

Гость||

Гость писал(a):

так о почему "весна" в июне ?
патаму чта это расея

Гость||

Попы были?

Гость||

Грустно! Литературный фестиваль? Дым от шашлыка витал над памятником. Стыдно смотреть на обшарпанные библиотеки, дом купца и другие строения на этой улице. Литературный фестиваль, но не было писателей. Критикам - победителям конкурса не предоставили слово на сцене, чтобы профессионально рассказать о Белинском. В музее во время экскурсии музыка с улицы мешала слушать экскурсовода. Цветы из воздушных шариков...

Гость||

Мне понравилось. Конечно, можно многое критиковать, но фестиваль только зарождается. Странно, что про ливень никто их "критиков" не написал, тоже было бы неплохо виновного обозначить

Гость||

А где можно ознакомиться с коронавирусной статистикой по результатам данного мероприятия?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте