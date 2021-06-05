Культура

В Пензенской области отпразднуют Пушкинский день

Печать

В воскресенье, 6 июня, жителей Пензы приглашают присоединиться к празднованию традиционного Пушкинского дня России. Программу опубликовала пресс-служба администрации города.

Торжества начнутся в сквере имени А. С. Пушкина. С 11:00 все желающие смогут посетить выставку детского рисунка воспитанников художественных школ и тематическую литературную экспозицию.

Горожанам и гостям Пензы представят литературно-музыкальная постановка с участием артистов театра «Голос поэта» и солистов центра русской хоровой и вокальной культуры.

Второй тематической площадкой станет сквер имени Д. Давыдова, где в 17:00 состоится концерт русского народного оркестра «Пенза» им. В. Н. Попова, а затем Пензенский театр юного зрителя презентует постановку «Пушкин жив». В исполнении артистов театра прозвучат стихи и проза писателя.

Посетителей Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского в 18:00 ждет концерт с участием солиста Александра Синюкова.

Пушкинский день отметят и в других населенных пунктах Пензенской области. В частности, в Кузнецке он впервые пройдет в обновленном сквере, носящем имя поэта и расположенном рядом с художественной школой.

Как пояснили в мэрии города, раньше праздник проводили в библиотеке имени А. Н. Радищева и парке «Нескучный сад».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте