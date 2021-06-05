В Пензенской области отпразднуют Пушкинский день

05.06.2021 | 11:31

В воскресенье, 6 июня, жителей Пензы приглашают присоединиться к празднованию традиционного Пушкинского дня России. Программу опубликовала пресс-служба администрации города.

Торжества начнутся в сквере имени А. С. Пушкина. С 11:00 все желающие смогут посетить выставку детского рисунка воспитанников художественных школ и тематическую литературную экспозицию.

Горожанам и гостям Пензы представят литературно-музыкальная постановка с участием артистов театра «Голос поэта» и солистов центра русской хоровой и вокальной культуры.

Второй тематической площадкой станет сквер имени Д. Давыдова, где в 17:00 состоится концерт русского народного оркестра «Пенза» им. В. Н. Попова, а затем Пензенский театр юного зрителя презентует постановку «Пушкин жив». В исполнении артистов театра прозвучат стихи и проза писателя.

Посетителей Центрального парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского в 18:00 ждет концерт с участием солиста Александра Синюкова.

Пушкинский день отметят и в других населенных пунктах Пензенской области. В частности, в Кузнецке он впервые пройдет в обновленном сквере, носящем имя поэта и расположенном рядом с художественной школой.

Как пояснили в мэрии города, раньше праздник проводили в библиотеке имени А. Н. Радищева и парке «Нескучный сад».