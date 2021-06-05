В Пензе прошел фестиваль «Супердискотека 90-х»

05.06.2021 | 20:30

Из-за пандемии фестиваль «Супердискотека 90-х» неоднократно переносили, и вот он наконец добрался до Пензы. «Турбомода», «Стрелки», RevolveRS и другие некогда популярные исполнители вышли на сцену «Дизель-Арены», чтобы взорвать танцпол хитами прошлого века.

Солист группы «Турбомода» Евгений Холмский первой же песней дал понять, что будет очень жарко.

Следущими навевать ностальгию вышел золотой состав группы «Стрелки» - Марго, Гера и Кэт.

Во время выступления к девушкам на сцене присоединился один из фанатов, и трио превратилось в квартет.

Все новое - это хорошо забытое старое. Тысячи пензенцев на несколько часов отправились назад в 90-е - в хорошем смысле.