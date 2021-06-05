В Пензе прошел фестиваль «Супердискотека 90-х»

Из-за пандемии фестиваль «Супердискотека 90-х» неоднократно переносили, и вот он наконец добрался до Пензы. «Турбомода», «Стрелки», RevolveRS и другие некогда популярные исполнители вышли на сцену «Дизель-Арены», чтобы взорвать танцпол хитами прошлого века.
Солист группы «Турбомода» Евгений Холмский первой же песней дал понять, что будет очень жарко.
Следущими навевать ностальгию вышел золотой состав группы «Стрелки» - Марго, Гера и Кэт.
Во время выступления к девушкам на сцене присоединился один из фанатов, и трио превратилось в квартет.
Все новое - это хорошо забытое старое. Тысячи пензенцев на несколько часов отправились назад в 90-е - в хорошем смысле.
Ни одной маски нет. Не пойму двоеличность вышестоящих. Как на улице штрафовать без масок - криком кричат о пандемии, а билеты продавать народу на фестивали безмасочные фестивали - их постановления уже не действуют где деньги.