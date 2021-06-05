Культура

В Пензе прошел фестиваль «Супердискотека 90-х»

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Из-за пандемии фестиваль «Супердискотека 90-х» неоднократно переносили, и вот он наконец добрался до Пензы. «Турбомода», «Стрелки», RevolveRS и другие некогда популярные исполнители вышли на сцену «Дизель-Арены», чтобы взорвать танцпол хитами прошлого века.

Солист группы «Турбомода» Евгений Холмский первой же песней дал понять, что будет очень жарко.

Следущими навевать ностальгию вышел золотой состав группы «Стрелки» - Марго, Гера и Кэт.

Во время выступления к девушкам на сцене присоединился один из фанатов, и трио превратилось в квартет.

Все новое - это хорошо забытое старое. Тысячи пензенцев на несколько часов отправились назад в 90-е - в хорошем смысле.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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Гость||

Ни одной маски нет. Не пойму двоеличность вышестоящих. Как на улице штрафовать без масок - криком кричат о пандемии, а билеты продавать народу на фестивали безмасочные фестивали - их постановления уже не действуют где деньги.

Гость||

Эх, под такой бы праздник публично бы кого с поганой воровской едресни камнями забить публично ...

Гость||

Гость писал(a):

Как на улице штрафовать без масок - криком кричат о
Это где такое?

Гость||

Наглая, бездарная, мародерская, даже не воровская, а мародерская власть. У воров хоть кодекс чести есть.

Гость||

Пьянь в комментариях дебильно подсирает

Имя: Гость
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