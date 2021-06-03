Культура

Новую выставку в Пензе посвятили Гражданской войне

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Военный оркестр звучал в Доме молодежи. Музыкантов в форме пригласили на открытие новой экспозиции в музее русской армии. Она посвящена Гражданской войне и последующей эмиграции.

«10 миллионов российских граждан оказались за рубежом - это была очень большая трагедия. Люди создали русское зарубежье, долгие годы после Гражданской войны сохраняли свою целостность, свою общность», - рассказал организатор выставки Томас Янчаускас.

На выставке представлены фотографии, документы, оружие, военная форма. Все экспонаты - подлинники. Их доставили в город в том числе из-за рубежа. В таком деле отечественным коллегам помогали иностранные историки и деятели культуры.

«Франция после Гражданской войны приняла к себе сотни тысяч русских эмигрантов», - отметил историк Валентин Гримо (Франция).

«Оказавшись за границей, они воссоздали в своих домах и сообществах образ России, которую они помнили. Они построили много православных церквей, открыли русские школы», - сообщила представитель Музея русской культуры Лариса Андреева (США).

В Доме молодежи подписали два соглашения - между ассоциацией школьных музеев области, местным отделением Российского военно-исторического общества и гимназией № 13 Пензы. Подобное взаимодействие позволит более эффективно реализовывать проекты патриотической направленности в регионе.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

У меня рубль есть серебрянный Николая 2

Гость||

И как намек и как совпадение ) Время уезжать)

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