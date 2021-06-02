Культура

В Пензе ансамбль «Непоседы» выступил с отчетным концертом

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На отчетный концерт хореографического ансамбля «Непоседы» мама его участницы Виктория Попова пришла не с пустыми руками.

«Цветы мы принесли своему руководителю - Алевтине Владимировне Огурцовой, мы ей очень благодарны, от всей группы. Лично мой ребенок ходит с четырех лет к ней и очень довольна», - рассказала родительница.

Программа, которую «Непоседы» представили публике, называлась «Мы рисуем этот мир». В нее вошли 22 номера - как уже полюбившиеся зрителю, так и премьерные.

«У нас день особенный, потому что мы защищаем в очередной раз звание «Народный образцовый коллектив». Последняя встреча у нас была три года назад», - отметила руководитель хореографического ансамбля «Непоседы» Алевтина Огурцова.

Детский хореографический ансамбль «Непоседы» был основан в 1994 году. В коллективе занимается более 60 юных танцоров в возрасте от 5 до 17 лет.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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