Культура

Пензенский артист готовится дать первый сольный концерт

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Вокалист Центра культуры и досуга Сергей Макаров готовится к своему первому сольному концерту, поэтому для выступления подобрал мощный репертуар - шедевры классической эстрады. В основном это популярные песни из советских фильмов, романсы, которые зритель знает и любит, но также прозвучат и совершенно новые для большинства композиции.

«В концерте примут участие русский народный оркестр «Пенза», эстрадно-джазовый оркестр «Ретро». Я спою песни под рояль. Ожидается гость из Москвы - пока не могу сказать, пусть это станет сюрпризом для зрителей», - уточнил артист.

И это еще не все творческие подарки, которые Сергей Макаров обещает преподнести на своем концерте, который состоится в среду, 2 июня, в Центре культуры и досуга в 18:00.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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