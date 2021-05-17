В Пензе юные артисты «Радуги» дали большой концерт

17.05.2021 | 20:08

Благодарные зрители и наставники маленьких артистов подарили представителям студии «Радуга» букеты роз. Хореографический коллектив дал большой концерт.

Выступали юные танцоры на сцене школы искусств имени Яничкина. Программа оказалась насыщенной, в нее включили лучшие номера за последние два года.

«Концерт называется «Геометрия мечты». О том, что мечтать нужно, мечтать полезно. Каждый номер - рассказывается какая-то история и в основном затрагивается тема мечты», - отметила художественный руководитель студии «Радуга» Ольга Жигулина.

Также в концерте принимали участие друзья «Радуги». Это ансамбли «Игрица», «Звездочка» и представители цирковой студии.