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Культура

В Пензе юные артисты «Радуги» дали большой концерт

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Благодарные зрители и наставники маленьких артистов подарили представителям студии «Радуга» букеты роз. Хореографический коллектив дал большой концерт.

Выступали юные танцоры на сцене школы искусств имени Яничкина. Программа оказалась насыщенной, в нее включили лучшие номера за последние два года.

«Концерт называется «Геометрия мечты». О том, что мечтать нужно, мечтать полезно. Каждый номер - рассказывается какая-то история и в основном затрагивается тема мечты», - отметила художественный руководитель студии «Радуга» Ольга Жигулина.

Также в концерте принимали участие друзья «Радуги». Это ансамбли «Игрица», «Звездочка» и представители цирковой студии.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

В нынешние, слегка прибитые на голову, времена давать такое название ансамблю опасно.

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