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Культура

Пензенские «Казачата» вернулись из Сочи с победой в конкурсе

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Вернулись с победой. Ансамбль «Казачата» удостоился высшей награды на международном конкурсе-фестивале «Мелодии моря», который прошел в Сочи.

«В первый день было открытие, каждый коллектив презентовал себя. Второй день был конкурсный, а третий - гала-концерт и награждение. Мы, конечно, с нетерпением и волнением ждали третьего дня и очень рады, что получили первое место», - рассказала балетмейстер Наталья Буртасова.

Ярослав Ярошенко вспоминает, насколько профессионально выступали коллективы из других городов.

«Это довольно сильные соперники, с которыми было тяжело соревноваться. Я считаю, что мы достойны звания лауреата первой степени», - отметил Ярослав.

Забрав свой приз, участники ансамбля отправились исследовать достопримечательности жаркого города Краснодарского края.

«Были с экскурсией в парке «Ривьера», в Олимпийской деревне, в Олимпийском парке», «Мне больше всего понравилась гора Ахун», - поделились участники ансамбля Яков Соловьев и Кирилл Большебратский.

Зимой 2022 года «Казачата» планируют покорять Москву своими концертными номерами.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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